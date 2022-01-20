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Na BR 381

Idoso de 90 anos morre atropelado ao atravessar em rodovia de Nova Venécia

Motorista relatou para a PM que tentou buzinar e frear, mas não conseguiu evitar o choque com a vítima. O atropelamento fatal ocorreu nesta quarta-feira (19), na zona rural do município
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

20 jan 2022 às 09:50

Publicado em 20 de Janeiro de 2022 às 09:50

Crime foi investigado pela Delegacia de Nova Venécia
O motorista envolvido prestou depoimento na delegacia e realizou teste de bafômetro, que deu negativo Crédito: Polícia Civil | Divulgação
Idoso de 90 anos morre atropelado ao atravessar em rodovia de Nova Venécia
Um idoso de 90 anos morreu atropelado por um carro na manhã de quarta-feira (19) na rodovia BR 381, em um trecho da estrada na zona rural de Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo. A vítima foi identificada como Ascendino Izidoro Mescias. Segundo a Polícia Militar, o motorista envolvido fugiu do local, mas depois se apresentou para prestar informações. Ele disse que foi surpreendido pelo senhor, que atravessava pela pista, de um lado para o outro, e tentava voltar para o sentido oposto.
O condutor do veículo indicou um endereço onde estava, junto do carro, um Volkswagen Voyage, que tinha avarias na parte frontal,  segundo a PM. O condutor explicou que saiu do local porque tinha medo de ser agredido. O motorista afirmou ainda que tentou buzinar e frear bruscamente, mas não conseguiu evitar o choque. Ele relatou também que não havia possibilidade de desviar pela contramão porque tinha um carro parado no sentido contrário.
Foi realizada uma perícia técnica para vistoriar o veículo e a área do atropelamento. O teste do bafômetro apontou que o indivíduo não tinha ingerido bebida alcoólica. A PM o conduziu para o Plantão da Delegacia Regional de Nova Venécia e o carro foi guinchado ao pátio do Detran.

LIBERADO

Em nota, a Polícia Civil informou que o motorista do veículo foi encaminhado para o Plantão da Delegacia Regional de Nova Venécia, onde foi ouvido e liberado pela autoridade policial conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que ele se apresentou espontaneamente e não havia indícios de cometimento de crime que justificasse prisão em flagrante. O caso seguirá sob investigação na Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Nova Venécia, que vai apurar as circunstâncias do fato.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

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