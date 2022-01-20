Idoso de 90 anos morre atropelado ao atravessar em rodovia de Nova Venécia

O condutor do veículo indicou um endereço onde estava, junto do carro, um Volkswagen Voyage, que tinha avarias na parte frontal, segundo a PM. O condutor explicou que saiu do local porque tinha medo de ser agredido. O motorista afirmou ainda que tentou buzinar e frear bruscamente, mas não conseguiu evitar o choque. Ele relatou também que não havia possibilidade de desviar pela contramão porque tinha um carro parado no sentido contrário.