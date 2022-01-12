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Noroeste do ES

Homem é preso em flagrante após idosa desconfiar de golpe no ES

Suspeito assumiu que não era funcionário de banco e havia sido contratado para o crime. Ele foi autuado em flagrante e encaminhado ao sistema prisional
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

12 jan 2022 às 13:34

Publicado em 12 de Janeiro de 2022 às 13:34

Um homem de 28 anos foi detido em flagrante quando ia aplicar um golpe em uma idosa em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, na última segunda-feira (10). O indivíduo foi até a casa da vítima, se identificou como gerente de um banco e tinha a intenção de levar o cartão de uma conta bancária da vítima. Policiais estavam na residência da senhora e flagraram a cena. O suspeito assumiu que não era funcionário do banco e que tentou cometer o crime. Ele foi autuado em flagrante por tentativa de estelionato contra idoso e encaminhado ao sistema prisional.
Em relato para a Polícia Militar, a vítima disse que recebeu uma ligação de uma mulher que se apresentou como funcionária do banco. Ela informou à idosa que a conta bancária tinha diversas compras e saques em valores altos e que fugiam da normalidade. Tendo conhecimento de que a senhora não poderia ir até a agência, a mulher comunicou que o gerente do banco iria até a casa dela para coletar o cartão e averiguar a situação.
A própria vítima acionou a polícia, por desconfiar da ação. Policiais do Serviço de Reservado foram até a casa da senhora, cientes de que se tratava de um "modus operandi" de um golpe. Lá, um homem chamou pela senhora e se identificou como gerente do banco.
O suspeito foi abordado e assumiu que não trabalhava para o banco e que estava ali para pegar o cartão. A polícia ainda constatou que ele utilizava uma identidade falsa. O indivíduo informou para a PM que foi contratado por uma rede social e recebeu R$ 1 mil como um pré-pagamento para cometer o crime. Disse ainda que chegou a Nova Venécia com um motorista de aplicativo, que também foi contratado para o golpe. Ambos ficaram hospedados em um hotel.
A vítima informou aos militares que estava recebendo ligações telefônicas dos criminosos, que lhe ameaçaram de morte.
Foram realizadas buscas para tentar encontrar o motorista, mas não conseguiram localizá-lo até o momento. Segundo a Polícia Civil, o conduzido foi autuado em flagrante por tentativa de estelionato contra idoso e encaminhado ao sistema prisional. O caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Nova Venécia. Detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto, informou a PC.

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