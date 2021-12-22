Polícia apreende 60 kg de carne clandestina em Nova Venécia

Segundo informações da Polícia Militar, a mulher é esposa de um suspeito investigado. Na casa onde o casal mora, a polícia encontrou um revólver, munições, R$ 4.350 em espécie e 22 pacotes de carne, que totalizam cerca de 60 kg em um congelador. Havia no local equipamentos que são utilizados para desossar gado.

A mulher disse para os policiais que o produto foi adquirido a partir do furto de gados. Ela foi conduzida para a Delegacia Regional de Nova Venécia, para prestar depoimento e depois liberada. Todo o material foi apreendido. O homem ainda não foi encontrado.