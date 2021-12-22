Polícia apreende 60 kg de carne clandestina em Nova Venécia

A polícia apreendeu cerca de 60 quilos de carne nesta terça-feira (21) no bairro Altoé, em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo. Os policiais cumpriram quatro mandados de busca e apreensão, expedidos no município, no combate aos crimes de furto de gado e comércio de carne clandestina. Uma mulher de 24 anos foi conduzida à delegacia e depois liberada.
Segundo informações da Polícia Militar, a mulher é esposa de um suspeito investigado. Na casa onde o casal mora, a polícia encontrou um revólver, munições, R$ 4.350 em espécie e 22 pacotes de carne, que totalizam cerca de 60 kg em um congelador. Havia no local equipamentos que são utilizados para desossar gado.
A mulher disse para os policiais que o produto foi adquirido a partir do furto de gados. Ela foi conduzida para a Delegacia Regional de Nova Venécia, para prestar depoimento e depois liberada. Todo o material foi apreendido. O homem ainda não foi encontrado.
De acordo com a Polícia Civil, a operação aconteceu diante da ocorrência de furtos e roubos de gados na Região Noroeste. Em uma reunião com a polícia, produtores e trabalhadores rurais de Nova Venécia e Vila Pavão, município vizinho, pediram segurança no campo.