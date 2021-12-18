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Noroeste do ES

Mulher morre após carro atingir árvore em rodovia de Nova Venécia

Com o impacto, motor do Corolla foi arremessado para fora do carro e depois pegou fogo. Motorista e outro ocupante do veículo tiveram ferimentos leves
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

18 dez 2021 às 09:46

Publicado em 18 de Dezembro de 2021 às 09:46

Motor de Corolla foi arremessado para fora do carro e pegou fogo
Motor de Corolla foi arremessado para fora do carro e pegou fogo Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros
Uma mulher morreu em um grave acidente na manhã deste sábado (18) em Nova Venécia, no Noroeste do Estado. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, um Toyota Corolla, com três ocupantes, atingiu uma árvore na BR 381, via que liga o município a São Mateus.
A mulher estava sentada ao lado do motorista e morreu no local com o impacto da batida. O condutor do veículo, e uma pessoa que estava no banco de trás, sofreram ferimentos leves.
O acidente aconteceu na saída de Nova Venécia, a cerca de 6 km da cidade. Com a colisão, o motor foi arremessado para fora do carro e depois pegou fogo. Após o impacto, um pneu também se soltou. A via está parcialmente interditada para atendimento à ocorrência e limpeza da pista. Os bombeiros acionaram a perícia da Polícia Civil.
Segundo o Corpo de Bombeiros, por precaução, o motorista do veículo foi levado ao Hospital Roberto Silvares, em São Mateus.
BR 381 está parcialmente interditada em Nova Venécia
BR 381 está parcialmente interditada em Nova Venécia Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros
A Polícia Civil informou que a ocorrência permanece em andamento e não tem mais detalhes.

MANHÃ DE ACIDENTES

Um carro e uma moto se envolveram em um acidente também em Nova Venécia, na manhã deste sábado, mas na rodovia que dá acesso a Vila Pavão, a BR 342. Dois ocupantes da moto foram levados para o Hospital São Marcos, em Nova Venécia. Um homem fraturou o fêmur e uma mulher estava desacordada. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista do carro não ficou no local. Segundo a Polícia Civil, ainda não registro da ocorrência na Delegacia Regional de Nova Venécia.

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