Mulher morre após carro atingir árvore em rodovia de Nova Venécia

Motor de Corolla foi arremessado para fora do carro e pegou fogo Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros

A mulher estava sentada ao lado do motorista e morreu no local com o impacto da batida. O condutor do veículo, e uma pessoa que estava no banco de trás, sofreram ferimentos leves.

O acidente aconteceu na saída de Nova Venécia, a cerca de 6 km da cidade. Com a colisão, o motor foi arremessado para fora do carro e depois pegou fogo. Após o impacto, um pneu também se soltou. A via está parcialmente interditada para atendimento à ocorrência e limpeza da pista. Os bombeiros acionaram a perícia da Polícia Civil.

Segundo o Corpo de Bombeiros, por precaução, o motorista do veículo foi levado ao Hospital Roberto Silvares, em São Mateus.

BR 381 está parcialmente interditada em Nova Venécia Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros

A Polícia Civil informou que a ocorrência permanece em andamento e não tem mais detalhes.

MANHÃ DE ACIDENTES

Um carro e uma moto se envolveram em um acidente também em Nova Venécia, na manhã deste sábado, mas na rodovia que dá acesso a Vila Pavão, a BR 342. Dois ocupantes da moto foram levados para o Hospital São Marcos, em Nova Venécia. Um homem fraturou o fêmur e uma mulher estava desacordada. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.