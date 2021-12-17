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Nova Carapina I

Acidente com van escolar deixa crianças feridas na Serra

Segundo a Polícia Militar, motorista perdeu o controle da direção e acabou atingindo um imóvel; vítimas foram levadas para o Hospital Infantil de Vitória
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

17 dez 2021 às 18:24

Publicado em 17 de Dezembro de 2021 às 18:24

Quatro crianças ficaram feridas após o motorista de uma van escolar em que elas estavam perder o controle da direção na tarde desta sexta-feira (17), na Serra. Depois de sair da pista, o veículo atingiu um imóvel no bairro Nova Carapina I, que precisou ser interditado pela Defesa Civil, segundo informações passadas pela Polícia Militar.
Inicialmente, a corporação informou que todas as vítimas haviam sido levadas para o Hospital Infantil de Vitória, sem ferimentos graves. Entretanto, conforme apuração do repórter Caique Verli, da TV Gazeta, apenas três delas foram socorridas para o local. Elas têm entre cinco e seis anos e já receberam alta.

Acidente com van escolar na Serra

Em entrevista à TV Gazeta, Jeandri Vieira — pai de uma menina socorrida — revelou qual teria sido a dinâmica do acidente. "Quando eu cheguei no local, pessoas me contaram que o carro perdeu o freio e bateu na casa. O motorista também teria abandonado o carro e fugido sem prestar socorro", contou.
Segundo ele, a filha de cinco anos já está bem. "Ela teria desmaiado e depois reclamado de dores na cabeça e coluna. No início, eu entrei em pânico e fiquei desesperado. Como pai é uma situação muito difícil. Porém, eu conversei com ela e ela já está aparentemente normal", disse, aliviado.
Jeandri Vieira é pai de uma menina de cinco anos que se feriu no acidente e chegou a ser levada para o Hospital Infantil de Vitória
Jeandri Vieira é pai de uma menina de cinco anos que se feriu no acidente e chegou a ser levada para o Hospital Infantil de Vitória Crédito: Archimedis Patrício
Em nota, o Departamento de Operações de Trânsito da Serra afirmou que atendeu a ocorrência e deu suporte, abrindo as vias para a passagem das ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A reportagem de A Gazeta demandou a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) sobre o socorro prestado e aguarda o retorno.
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