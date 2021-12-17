Acidente com van escolar deixa crianças feridas na Serra

Your browser does not support the video tag.

Quatro crianças ficaram feridas após o motorista de uma van escolar em que elas estavam perder o controle da direção na tarde desta sexta-feira (17), na Serra . Depois de sair da pista, o veículo atingiu um imóvel no bairro Nova Carapina I, que precisou ser interditado pela Defesa Civil, segundo informações passadas pela Polícia Militar

Inicialmente, a corporação informou que todas as vítimas haviam sido levadas para o Hospital Infantil de Vitória, sem ferimentos graves. Entretanto, conforme apuração do repórter Caique Verli, da TV Gazeta, apenas três delas foram socorridas para o local. Elas têm entre cinco e seis anos e já receberam alta.

Acidente com van escolar na Serra

Em entrevista à TV Gazeta, Jeandri Vieira — pai de uma menina socorrida — revelou qual teria sido a dinâmica do acidente. "Quando eu cheguei no local, pessoas me contaram que o carro perdeu o freio e bateu na casa. O motorista também teria abandonado o carro e fugido sem prestar socorro", contou.

Segundo ele, a filha de cinco anos já está bem. "Ela teria desmaiado e depois reclamado de dores na cabeça e coluna. No início, eu entrei em pânico e fiquei desesperado. Como pai é uma situação muito difícil. Porém, eu conversei com ela e ela já está aparentemente normal", disse, aliviado.

Jeandri Vieira é pai de uma menina de cinco anos que se feriu no acidente e chegou a ser levada para o Hospital Infantil de Vitória Crédito: Archimedis Patrício