Jovens feridos em acidente na Fernando Ferrari passam bem, dizem familiares Crédito: Reprodução rede social

TV Gazeta, o desespero ao saber que a colisão havia deixado dois jovens mortos e outros quatro feridos. Assustados com a gravidade do acidente ocorrido na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória , na madrugada desta sexta-feira (17), pais dos envolvidos continuam na frente do hospital em busca de informações. Alguns familiares relataram ao repórter Diony Silva, da, o desespero ao saber que a colisão havia deixado dois jovens mortos e outros quatro feridos.

Quem conduzia o carro era o jovem Diego Ferreira do Nascimento, de 26 anos. Ele e a carona da frente, Layla Costa, de 19 anos, não resistiram e morreram no local. Quatro pessoas estavam no banco de trás e ficaram feridas: Guilherme Guimarães, Allon Souza, Daiane dos Reis e Marcelo Monteiro foram encaminhados ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE).

Familiares relataram à reportagem da TV Gazeta que ficaram mais calmos após receberem as primeiras notícias no hospital. Segundo os parentes, apesar de estarem aguardando o resultado de exames, a informação inicial é de que o estado de saúde é estável e eles passam bem.

Um amigo de Allon relatou que ele quebrou apenas o pé. A mãe de Dayane disse que a filha não tinha ferimentos graves e aguardava o resultado de exames. O pai de Guilherme não quis gravar entrevista, mas disse que o filho estava estável, porém confuso, por conta do trauma. A mesma situação ocorre com Marcelo, que passa bem, de acordo com o pai dele.

"Foi um momento de muita aflição, mas estamos mais aliviados. Graças a Deus, o Marcelo e os companheiros que estão aqui no hospital estão bem. Ele está fora de risco e, em breve, vai receber alta", relatou.

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O ACIDENTE

Os jovens envolvidos no grave acidente que deixou dois mortos e quatro feridos na manhã desta sexta-feira (17) c omemoravam um aniversário antes da batida

Após saírem da festa, os jovens pegaram a Avenida Fernando Ferrari, sentido Serra. Depois da Ponte Passagem, o condutor perdeu o controle e colidiu com um poste. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, todos os ocupantes do veículo estavam sem cinto de segurança.

*Com informações de Dinoy Silva, da TV Gazeta