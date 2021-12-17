Vítimas de acidente com mortes na Fernando Ferrari são identificadas

As seis vítimas do grave acidente ocorrido na madrugada desta sexta-feira (17) foram identificadas. Duas pessoas morreram e outras quatro ficaram feridas. Segundo informações da polícia, o motorista do veículo perdeu o controle e colidiu com um poste na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória.
Quem conduzia o carro era o jovem Diego Ferreira do Nascimento, de 26 anos. Ele e a carona da frente, Layla Costa, de 19 anos, não resistiram e morreram no local.
Quatro pessoas estavam no banco de trás:
- Guilherme Guimarães
- Allon Souza
- Dayane dos Reis
- Marcelo Monteiro
Segundo informações do Corpo de Bombeiros e de conhecidos das vítimas, os feridos tinham entre 19 e 25 anos e foram encaminhados ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE).
SEM CINTO
Segundo o tenente Peçanha, do Corpo de Bombeiros, os seis ocupantes do veículo estavam sem o cinto de segurança. As outras quatro pessoas que sobreviveram estavam no banco traseiro. Ainda de acordo com o tenente Peçanha, a suspeita é de que todos os seis ocupantes tiveram traumatismo craniano.
INVESTIGAÇÃO
Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o fato está sendo investigado na Delegacia Especializada em Delitos de Trânsito (DDT) e, para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada.
A Gazeta questionou a corporação sobre o possível envolvimento de outros carros, como relatado por um morador à reportagem no local. A Polícia Civil respondeu o questionamento com a seguinte nota:
"Todo acidente com vítima fatal é investigado. A DTT está apurando as circunstâncias do acidente. Não há outras informações que possam ser divulgadas, no momento."
Também por nota, a Polícia Militar informou que uma testemunha relatou que o carro envolvido no fato perdeu o controle devido à alta velocidade e acabou chocando-se contra o poste. Segundo a corporação, no boletim da PM não há informações sobre outros veículos.