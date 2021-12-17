Vítimas de acidente com mortes na Fernando Ferrari são identificadas

Os dois mortos e os quatro feridos no grave acidente na Fernando Ferrari Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Quem conduzia o carro era o jovem Diego Ferreira do Nascimento, de 26 anos. Ele e a carona da frente, Layla Costa, de 19 anos, não resistiram e morreram no local.

Quatro pessoas estavam no banco de trás:

Guilherme Guimarães

Allon Souza

Dayane dos Reis

Marcelo Monteiro

Segundo informações do Corpo de Bombeiros e de conhecidos das vítimas, os feridos tinham entre 19 e 25 anos e foram encaminhados ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE).

Duas pessoas morrem e outras 4 ficam feridas após carro bater em poste na Fernando Ferrari Crédito: Vinicius Zagoto

SEM CINTO

Segundo o tenente Peçanha, do Corpo de Bombeiros, os seis ocupantes do veículo estavam sem o cinto de segurança. As outras quatro pessoas que sobreviveram estavam no banco traseiro. Ainda de acordo com o tenente Peçanha, a suspeita é de que todos os seis ocupantes tiveram traumatismo craniano.

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INVESTIGAÇÃO

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o fato está sendo investigado na Delegacia Especializada em Delitos de Trânsito (DDT) e, para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada.

A Gazeta questionou a corporação sobre o possível envolvimento de outros carros, como relatado por um morador à reportagem no local. A Polícia Civil respondeu o questionamento com a seguinte nota:

"Todo acidente com vítima fatal é investigado. A DTT está apurando as circunstâncias do acidente. Não há outras informações que possam ser divulgadas, no momento."