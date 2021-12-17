Qual será o nome do seu futuro filho ou filha? Os papais e mamães capixabas que precisaram responder a essa pergunta nos cartórios em 2021 mostraram preferência por nomes curtos e bíblicos. Para menino, o nome mais registrado neste ano no Espírito Santo foi Gael. Já para menina, a liderança ficou com Helena.
Divulgadas nesta quinta-feira (16) pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen Brasil), as listas também trazem no pódio de nomes masculinos Miguel (2º) e Arthur (3º), assim como Laura (2º) e Alice (3º), entre os femininos. O único composto é Maria Alice, que aparece em décimo.
"O ranking é o retrato dos gostos das famílias ao longo do tempo e mostra importantes variações. Talvez pela pandemia, a escolha por nomes bíblicos tenha se acentuado, com a busca das pessoas por esperança e conforto"
Segundo a associação, Helena ocupa a liderança pelo segundo ano seguido no Espírito Santo e no Brasil. Já Miguel, que tinha "vencido" em ambos no ano passado, perdeu espaço no Estado e caiu para o segundo lugar — embora tenha continuado firme e forte no ranking nacional.
Na comparação com as listas do ano passado, as duas únicas novidades ficam por conta da entrada de Maite e Maria Alice, entre os nomes femininos. Para dar espaço para aos dois, Cecília e Antonela deixaram de figurar entre os preferidos dos capixabas neste ano. Veja os rankings:
TOP 10: NOMES MASCULINOS
- Gael: 792 registros
- Miguel: 761 registros
- Arthur: 678 registros
- Theo: 663 registros
- Heitor: 663 registros
- Bernardo: 504 registros
- Davi: 490 registros
- Gabriel: 483 registros
- Lorenzo: 389 registros
- Samuel: 355 registros
TOP 10: NOMES FEMININOS
- Helena: 737 registros
- Laura: 595 registros
- Alice: 560 registros
- Elisa: 379 registros
- Valentina: 369 registros
- Sophia: 329 registros
- Maite: 311 registros
- Cecilia: 306 registros
- Liz: 305 registros
- Maria Alice: 250 registros
Os 10 nomes de meninos e meninas mais usados em cartórios do ES