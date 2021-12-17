Os 10 nomes de meninos e meninas mais usados em cartórios do ES

Divulgadas nesta quinta-feira (16) pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen Brasil), as listas também trazem no pódio de nomes masculinos Miguel (2º) e Arthur (3º), assim como Laura (2º) e Alice (3º), entre os femininos. O único composto é Maria Alice, que aparece em décimo.

"O ranking é o retrato dos gostos das famílias ao longo do tempo e mostra importantes variações. Talvez pela pandemia, a escolha por nomes bíblicos tenha se acentuado, com a busca das pessoas por esperança e conforto"

Na comparação com as listas do ano passado, as duas únicas novidades ficam por conta da entrada de Maite e Maria Alice, entre os nomes femininos. Para dar espaço para aos dois, Cecília e Antonela deixaram de figurar entre os preferidos dos capixabas neste ano. Veja os rankings: