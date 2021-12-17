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Ranking | 2021

Os 10 nomes de meninos e meninas mais usados em cartórios do ES

Papais do Estado preferiram nomes curtos e bíblicos, conforme tendência no Brasil; ranking estadual traz nomes em posições diferentes da lista nacional
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

16 dez 2021 às 21:01

Publicado em 16 de Dezembro de 2021 às 21:01

Qual será o nome do seu futuro filho ou filha? Os papais e mamães capixabas que precisaram responder a essa pergunta nos cartórios em 2021 mostraram preferência por nomes curtos e bíblicos. Para menino, o nome mais registrado neste ano no Espírito Santo foi Gael. Já para menina, a liderança ficou com Helena.
Os nomes Gael e Helena foram os mais escolhidos pelos novos papais capixabas em 2021
Nomes Gael e Helena foram os mais escolhidos pelos novos papais capixabas em 2021 Crédito: Freepik | Chanikarn Thongsu
Divulgadas nesta quinta-feira (16) pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen Brasil), as listas também trazem no pódio de nomes masculinos Miguel (2º) e Arthur (3º), assim como Laura (2º) e Alice (3º), entre os femininos. O único composto é Maria Alice, que aparece em décimo.
"O ranking é o retrato dos gostos das famílias ao longo do tempo e mostra importantes variações. Talvez pela pandemia, a escolha por nomes bíblicos tenha se acentuado, com a busca das pessoas por esperança e conforto"
Gustavo Renato Fiscarelli - Presidente da Arpen Brasil
Segundo a associação, Helena ocupa a liderança pelo segundo ano seguido no Espírito Santo e no Brasil. Já Miguel, que tinha "vencido" em ambos no ano passado, perdeu espaço no Estado e caiu para o segundo lugar — embora tenha continuado firme e forte no ranking nacional.
Na comparação com as listas do ano passado, as duas únicas novidades ficam por conta da entrada de Maite e Maria Alice, entre os nomes femininos. Para dar espaço para aos dois, Cecília e Antonela deixaram de figurar entre os preferidos dos capixabas neste ano. Veja os rankings:

TOP 10: NOMES MASCULINOS

  1. Gael: 792 registros
  2. Miguel: 761 registros
  3. Arthur: 678 registros
  4. Theo: 663 registros
  5. Heitor: 663 registros
  6. Bernardo: 504 registros
  7. Davi: 490 registros
  8. Gabriel: 483 registros
  9. Lorenzo: 389 registros
  10. Samuel: 355 registros

TOP 10: NOMES FEMININOS

  1. Helena: 737 registros
  2. Laura: 595 registros
  3. Alice: 560 registros
  4. Elisa: 379 registros
  5. Valentina: 369 registros
  6. Sophia: 329 registros
  7. Maite: 311 registros
  8. Cecilia: 306 registros
  9. Liz: 305 registros
  10. Maria Alice: 250 registros
Os 10 nomes de meninos e meninas mais usados em cartórios do ES

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