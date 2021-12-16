Mulher se comove com cartinhas de Natal não adotadas e faz surpresa a crianças

Funcionária pública reforma brinquedos para doar em Anchieta Crédito: Arquivo pessoal - Carmelita Furlam

Uma funcionária pública de Anchieta , no Litoral Sul do Espírito Santo, reforma e doa brinquedos há aproximadamente 20 anos. A ação começou quando Carmelita Furlam, 53 anos, percebeu que algumas cartinhas deixadas na agência dos Correios, onde ela trabalha, não eram adotadas.

Além das doações para essas crianças, outras que não mandaram as cartinhas são beneficiadas. Nem sempre o presente é o pedido, mas a intenção é que a maioria receba alguma lembrança. Tudo vai depender do que Carmelita arrecada ou consegue reformar.

Desde que começou a adotar as cartinhas de Natal, a funcionária não parou. Antes ela fazia tudo sozinha, mas agora conta com a ajuda de pessoas que doam brinquedos usados – a maioria bonecas, retalhos - e até novos. Neste ano, ela já conseguiu arrecadar 600 brinquedos.

As doações são feitas para crianças carentes de Anchieta, Guarapari e até de Muqui e Cachoeiro de Itapemirim. “Mas agora preciso de retalhos e brinquedo para reforçar a doação ”, disse.

Carmelita revelou que durante a infância, por causa das dificuldades financeiras da família, ela não teve brinquedos e isso foi um dos impulsos para começar o projeto.

"A gente só faz aquilo que a gente passa, eu tive muita dificuldade, nunca tive um brinquedo. Sou uma pessoa simples, não tenho condições, ganho pouco, mas não consigo parar", afirma.