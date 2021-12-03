Festa solidária: saiba como doar um presente

nessas situações você deverá levar uma quantidade de produtos que corresponda ao valor do presente que você compraria Crédito: rawpixel.com/ Freepik

Presentear é uma atitude gentil. Mas, se a pessoa informar que gostaria de receber um produto específico para doação (como fraldas, material escolar, leite em pó, cobertores, brinquedos), é bacana enviar o seu presente para a casa da (o) aniversariante com um cartão.

Se a (o) aniversariante reservar um espaço na festa para receber as doações, Ok, sem problemas, pode levar.

Lembre-se: nessas situações você deverá levar uma quantidade de produtos que corresponda ao valor do presente que você compraria. Nada de chegar com uma latinha de 500 gramas de leite em pó ou apenas um pacotinho de fraldas.