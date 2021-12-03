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Cotidiano

Festa solidária: saiba como doar um presente

Se a (o) aniversariante reservar um espaço na festa para receber as doações, pode levar

Públicado em 

03 dez 2021 às 18:13
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

Presente
nessas situações você deverá levar uma quantidade de produtos que corresponda ao valor do presente que você compraria Crédito: rawpixel.com/ Freepik
Presentear é uma atitude gentil. Mas, se a pessoa informar que gostaria de receber um produto específico para doação (como fraldas, material escolar, leite em pó, cobertores, brinquedos), é bacana enviar o seu presente para a casa da (o) aniversariante com um cartão.
Se a (o) aniversariante reservar um espaço na festa para receber as doações, Ok, sem problemas, pode levar.
Lembre-se: nessas situações você deverá levar uma quantidade de produtos que corresponda ao valor do presente que você compraria. Nada de chegar com uma latinha de 500 gramas de leite em pó ou apenas um pacotinho de fraldas.
Até a próxima!

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Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

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