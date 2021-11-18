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Cotidiano

Não tenha vergonha de falar sobre depressão

Demonstrar a nossa vulnerabilidade e, cuidar dos problemas da mente com maior naturalidade, possibilita abrir espaço para que as pessoas sintam mais segurança em buscar ajuda

Públicado em 

18 nov 2021 às 15:38
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

Depressão
Cuidar da mente não é frescura, é investimento Crédito: Pixabay
Fiquei impactada com o relato de uma amiga que contava sobre as amarguras, vividas por ela, em um período de depressão.
Ao mesmo tempo, observo positivamente um comportamento de maior compartilhamento sobre o assunto, que favorece a desmitificação dos transtornos da mente como 'coisa de loucos'. Até porque, quando não tratadas, essas doenças realmente podem nos enlouquecer.
Demonstrar a nossa vulnerabilidade e, cuidar dos problemas da mente com maior naturalidade, possibilita abrir espaço para que as pessoas sintam mais segurança em buscar ajuda.
Observo pessoas fazendo investimentos financeiros ou decoração de suas casas, preocupadas em manter uma boa imagem pessoal cuidando da aparência, roupas, carros, procedimentos estéticos, joias… mas, não vejo o mesmo investimento quando o assunto é bem-estar e equilíbrio emocional.
Cuidar da mente não é frescura, é investimento!
Ninguém pode estar de bem com a vida se não estiver de bem com si mesmo.
A saúde mental é sinônimo de qualidade de vida emocional.
Até a próxima!

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Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

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