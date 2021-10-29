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Cotidiano

O bom humor e a leveza conectam positivamente

Sabemos que a elegância está diretamente ligada a ter o controle de nossas emoções. Com certeza o bem-humorado leva grande vantagem sobre aquele que vive reclamando de tudo e de todos

Públicado em 

29 out 2021 às 14:00
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

Pessoas bem humoradas
Não seja o arauto das más notícias. Existem muitos assuntos agradáveis. Crédito: Anna Bizon/ Freepik
Muitas pessoas convivem e, pior, espalham o mau humor por onde passam. Muitas vezes sem perceber, o que é ainda pior. Se você conhece alguém, de sua intimidade, que tenha essa baixa “vibração emocional", sugiro que, com carinho, converse com ela e mostre que existe um caminho para ser mais positiva e interessante.
Sabemos que a elegância está diretamente ligada a ter o controle de nossas emoções. Com certeza o bem-humorado leva grande vantagem sobre aquele que vive reclamando de tudo e de todos. Reclama da chuva, do sol, do frio, do calor, das muitas tarefas, nada para fazer... Enfim, faz o estilo: “nada me agrada”
Diariamente somos bombardeados por notícias ruins e deprimentes. Então, é deselegante é desagradável o indivíduo que resolve ter crises de "mau-humor" em seu dia a dia, transformando em um momento ainda mais pesado o dia de todos aqueles que o rodeiam. Se o trânsito está ruim que tal aproveitar para ouvir uma boa música e admirar a paisagem. Não seja o arauto das más notícias. Existem muitos assuntos agradáveis. Leia mais e comente as notícias positivas.
Um sorriso, uma boa conversa contagia. E o mau humor, ao contrário, contamina.
Ser mais leve, proporciona oportunidades de boas conexões e, principalmente, faz você ser lembrado de uma forma alegre e positiva.
Até a próxima!

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Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

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