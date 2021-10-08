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Comportamento

Não tenha medo de expor o seu pensamento

Aprenda uma maneira de mostrar suas ideias sem perder a compostura

Publicado em 08 de Outubro de 2021 às 12:54

Públicado em 

08 out 2021 às 12:54
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

Grupo de amigos de trabalho discutindo ideias
Grupo de amigos de trabalho discutindo ideias Crédito: Pixabay
Não tenha medo de expor o seu pensamento. Não tenha medo de expor a sua opinião, muitas vezes por medo de ser preterido.
Nesses casos, deixamos de manifestar o nosso pensamento e, em muitas ocasiões, contribuir para uma reflexão mais profunda e ativa, que provavelmente, impactará positivamente na vida das pessoas ao nosso redor. Logo, fica mais fácil concordar.
Muitos de nós tendemos a exagerar os riscos envolvidos ao discordar do outro, em vez de em falar abertamente sobre aquilo com o que não anuímos. Nosso pré-julgamento natural é começar imaginando tudo que dará errado ao fazê-lo, no lugar de correr os riscos de não se manifestar. Só que a concordância automática cobra seu preço.
Uma maneira poderosa de fazê-lo é pedir permissão, com educação, para divergir: “Tenho meus motivos para pensar diferente e gostaria de expor meu raciocínio. Pode ser?” Dessa forma, você dá ao seu interlocutor a possibilidade de escolha. E te oferecerá mais confiança.
Até a próxima!

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Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

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