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Cotidiano

Você sabe entrar e sair bem das situações?

Saber partir é tão importante quanto chegar bem. A vida em sociedade tem rituais e normas de convivência, não adianta querer fugir desse fato

Publicado em 20 de Agosto de 2021 às 16:07

Públicado em 

20 ago 2021 às 16:07
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

Amigos conversando
Quando contribuímos na manutenção de ambientes que proporcionam desenvolvimento, harmonia e acolhimento, estamos construindo uma rede positiva ao nosso redor. Crédito: Freepik
Percebo que, na maioria das vezes, as pessoas se preparam para a chegada, a entrada, a estreia em várias situações. O novo emprego, a visita, a festa, o encontro…
Poucas prestam atenção na saída. Sim, saber partir é tão importante quanto chegar bem. A vida em sociedade tem rituais e normas de convivência, não adianta querer fugir desse fato.
Você, já se perguntou como você entra e sai de situações e lugares? Sua saída tem sido motivo de saudades ou alívio? Positividade ou negatividade?
Quando contribuímos na manutenção de ambientes que proporcionam desenvolvimento, harmonia e acolhimento, estamos construindo uma rede positiva ao nosso redor.
“Nossas experiências de trabalho e de vida nos formam, nos constroem e o que podemos sentir e viver são as emoções de cada momento. Com todas as pessoas podemos aprender e a todas também podemos ensinar. Esta é uma das maravilhas da vida, a incrível jornada de aprendizado e maturidade pela qual passamos”.
Até a próxima!

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Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

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