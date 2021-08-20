Você sabe entrar e sair bem das situações?

Quando contribuímos na manutenção de ambientes que proporcionam desenvolvimento, harmonia e acolhimento, estamos construindo uma rede positiva ao nosso redor. Crédito: Freepik

Percebo que, na maioria das vezes, as pessoas se preparam para a chegada, a entrada, a estreia em várias situações. O novo emprego, a visita, a festa, o encontro…

Poucas prestam atenção na saída. Sim, saber partir é tão importante quanto chegar bem. A vida em sociedade tem rituais e normas de convivência, não adianta querer fugir desse fato.

Você, já se perguntou como você entra e sai de situações e lugares? Sua saída tem sido motivo de saudades ou alívio? Positividade ou negatividade?

Quando contribuímos na manutenção de ambientes que proporcionam desenvolvimento, harmonia e acolhimento, estamos construindo uma rede positiva ao nosso redor.

“Nossas experiências de trabalho e de vida nos formam, nos constroem e o que podemos sentir e viver são as emoções de cada momento. Com todas as pessoas podemos aprender e a todas também podemos ensinar. Esta é uma das maravilhas da vida, a incrível jornada de aprendizado e maturidade pela qual passamos”.