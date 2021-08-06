O presente que marca

Tudo é questão de sensibilidade e só acerta quem nos conhece bem Crédito: KIENGCAN/ Freepik

Para dar um presente interessante a alguém, deve-se ter essa pessoa em nossa memória e também “pensar com a cabeça dela”, isto é, sair de si para encontrar o outro. Presente bom não é o mais caro. Você pode ganhar algo caríssimo, mas que não tem a 'sua cara'.

Um passeio interessante, um pen drive com as músicas preferidas ou um estilo musical que você saiba que agradará, tem tudo para ser marcante.

Um buquê de flores, um chocolate ou um livro, uma ligação ou um beijo pode ser o presente perfeito para um momento.

Tudo é questão de sensibilidade e só acerta quem nos conhece bem. Por exemplo, não é só questão de dar um chocolate, mas sim o chocolate certo.

Sim, podemos errar no presente, mas quem nos conhece perceberá quando tentarmos de verdade. É diferente do presente dado apenas por “obrigação”.