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Cotidiano

O presente que marca

Presente bom não é o mais caro. Você pode ganhar algo caríssimo, mas que não tem a 'sua cara'

Publicado em 06 de Agosto de 2021 às 15:44

Públicado em 

06 ago 2021 às 15:44
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

Homem com caixa de presente
Tudo é questão de sensibilidade e só acerta quem nos conhece bem Crédito: KIENGCAN/ Freepik
Para dar um presente interessante a alguém, deve-se ter essa pessoa em nossa memória e também “pensar com a cabeça dela”, isto é, sair de si para encontrar o outro. Presente bom não é o mais caro. Você pode ganhar algo caríssimo, mas que não tem a 'sua cara'.
Um passeio interessante, um pen drive com as músicas preferidas ou um estilo musical que você saiba que agradará, tem tudo para ser marcante.
Um buquê de flores, um chocolate ou um livro, uma ligação ou um beijo pode ser o presente perfeito para um momento.
Tudo é questão de sensibilidade e só acerta quem nos conhece bem. Por exemplo, não é só questão de dar um chocolate, mas sim o chocolate certo.
Sim, podemos errar no presente, mas quem nos conhece perceberá quando tentarmos de verdade. É diferente do presente dado apenas por “obrigação”.
Até a próxima!

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Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

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