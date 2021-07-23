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Cotidiano

Quer se destacar? Seja otimista, alimente a sua fé na vida

Cerque-se de positividade. Sejam pessoas, acontecimentos, experiências ou sonhos, mantenha por perto aquilo que é do bem e faz bem.

Publicado em 23 de Julho de 2021 às 13:44

Públicado em 

23 jul 2021 às 13:44
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

Mulher de braços abertos
Pensar no que pode dar errado é importante em um planejamento, mas não pode ser seu foco. Viva o agora Crédito: Freepik
O otimismo consciente é aquele que não nega a realidade, mas que acredita na solução, no recomeço, na recuperação, na melhoria, no crescimento.
“Eu descobri que sempre há alguma beleza - na natureza, sol, liberdade, em você mesmo. Tudo isso pode ajudá-lo. Olhe para estas coisas, então você se encontra novamente... E então você recupera seu equilíbrio. Uma pessoa que é feliz fará os outros felizes; Uma pessoa que tenha coragem e fé nunca morrerá na miséria!“
Algumas dicas: cerque-se de positividade. Sejam pessoas, acontecimentos, experiências ou sonhos, mantenha por perto aquilo que é do bem e faz bem.
Tente não prever, demasiadamente, o futuro. Se for para imaginar algo, que sejam pensamentos positivos. Pensar no que pode dar errado é importante em um planejamento, mas não pode ser seu foco. Viva o agora. A ansiedade é um excesso de futuro. A maioria dos problemas que prevemos, não acontecem e, quando eles aparecerem, pense nas soluções.
Tenho certeza que com esses comportamento, você será notado como uma pessoa interessante e bem-vinda, além de fortalecer a sua autoestima.
Até a próxima!

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Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

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