Você é um profissional bem posicionado?

Um bom profissional não pode correr o risco de se tornar ultrapassado por comodismo Crédito: Freepik

Você conhece um excelente médico com um consultório ultrapassado, móveis antigos e paredes precisando de pintura? Uma arquiteta excelente que perde espaço no mercado por não divulgar bem o seu trabalho e não manter uma boa rede de relacionamentos? Um comerciante que não investe na renovação visual da sua loja e no treinamento da sua equipe?

Percebo que muitos profissionais conquistam um lugar de destaque em suas carreiras, mas, não prestam a devida atenção na necessidade de estar em constante evolução. Em um mundo cada vez mais dinâmico, é muito importante estar consciente do fato de que as suas competências e seus negócios devem evoluir em sintonia com a dinâmica e a mudança dos tempos.

“Nós somos muito bons em nos autoconvencer a continuar na zona de conforto. A gente é muito bom em enrolar a gente mesmo”. A frase do Murilo Gun, um professor de criatividade, é autoexplicativa.

Profissionais que não valorizam as mudanças ou deixam de estar sempre em busca do melhor, tem grandes chances de comprometer sua carreira ou o seu negócio. Um bom profissional não pode correr o risco de se tornar ultrapassado por comodismo.

Dicas: mantenha-se atualizado, busque conhecimento e informações além da sua formação; participe de seminários, minicursos, palestras, feiras e workshops, que, além de aumentar o seu domínio na área, ainda permite a interação com novas pessoas; use a tecnologia a seu favor. A tecnologia deixa os profissionais e as empresas mais visíveis; invista em marketing pessoal. Defina estratégias para desenvolver a sua imagem pessoal é fundamental para você poder se apresentar de forma segura e confiante.