Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cotidiano

Você é um profissional bem posicionado?

Profissionais que não valorizam as mudanças ou deixam de estar sempre em busca do melhor, tem grandes chances de comprometer sua carreira ou o seu negócio

Publicado em 02 de Julho de 2021 às 02:00

Públicado em 

02 jul 2021 às 02:00
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

Profissional bem sucedido
Um bom profissional não pode correr o risco de se tornar ultrapassado por comodismo Crédito: Freepik
Você conhece um excelente médico com um consultório ultrapassado, móveis antigos e paredes precisando de pintura? Uma arquiteta excelente que perde espaço no mercado por não divulgar bem o seu trabalho e não manter uma boa rede de relacionamentos? Um comerciante que não investe na renovação visual da sua loja e no treinamento da sua equipe?
Percebo que muitos profissionais conquistam um lugar de destaque em suas carreiras, mas, não prestam a devida atenção na necessidade de estar em constante evolução. Em um mundo cada vez mais dinâmico, é muito importante estar consciente do fato de que as suas competências e seus negócios devem evoluir em sintonia com a dinâmica e a mudança dos tempos.
“Nós somos muito bons em nos autoconvencer a continuar na zona de conforto. A gente é muito bom em enrolar a gente mesmo”. A frase do Murilo Gun, um professor de criatividade, é autoexplicativa.
Profissionais que não valorizam as mudanças ou deixam de estar sempre em busca do melhor, tem grandes chances de comprometer sua carreira ou o seu negócio. Um bom profissional não pode correr o risco de se tornar ultrapassado por comodismo.
Dicas: mantenha-se atualizado, busque conhecimento e informações além da sua formação; participe de seminários, minicursos, palestras, feiras e workshops, que, além de aumentar o seu domínio na área, ainda permite a interação com novas pessoas; use a tecnologia a seu favor. A tecnologia deixa os profissionais e as empresas mais visíveis; invista em marketing pessoal. Defina estratégias para desenvolver a sua imagem pessoal é fundamental para você poder se apresentar de forma segura e confiante.
Até a próxima!

Veja Também

Recebendo convidados: cuidado ao misturar pessoas

Entenda o desapego emocional

Como celebrar a chegada de um bebê em tempos de pandemia

Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

Tópicos Relacionados

Comportamento
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Turistas ficaram em topo do morro
Operação policial no Rio deixa turistas 'ilhados' no Morro Dois Irmãos
Quarto onde mulher foi mantida refém em Vila Velha
Casal é preso por manter mulher de 37 anos em cárcere privado em Itapuã
Salário, renda, dinheiro, real, cem reais, economia, pagamento
Profissionalismo na gestão pública: foco é dever institucional

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados