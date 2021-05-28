Como celebrar a chegada de um bebê em tempos de pandemia

Podemos nos fazer presentes mesmo distantes enviando alguns mimos para a família Crédito: Freepik

Aguardada com várias emoções a chegada, o nascimento de uma criança envolve um turbilhão de sentimentos. Alegria, ansiedade, curiosidade e muito afeto. Afinal, é um momento de benção que muitos querem participar.

Se antes da pandemia, essas visitas necessitavam de cuidados, no tempo atual as regras estão mais rígidas. Não é o melhor momento para expor as crianças e os pais. Eu, particularmente, penso que este seja um momento exclusivo da família, bem próxima, avós, tios e só!

Mas, podemos nos fazer presentes mesmo distantes.

Algumas dicas: encaminhe uma bela mensagem aos pais; envie um presente para o bebê; flores quando todos já estiverem em casa; deixe uma cesta de boas-vindas com quitutes deliciosos; use a criatividade e se faça presente mesmo mantendo a distância necessária.

Para os pais, sugiro fazerem um pequeno vídeo e enviarem aos parentes e amigos mais próximos apresentando o mais novo membro da família.