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O bebê nasceu!

Como celebrar a chegada de um bebê em tempos de pandemia

Encaminhe uma bela mensagem aos pais, envie um presente para o bebê ou flores quando todos já estiverem em casa

Publicado em 28 de Maio de 2021 às 02:00

Públicado em 

28 mai 2021 às 02:00
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

Mãe com bebê
Podemos nos fazer presentes mesmo distantes enviando alguns mimos para a família Crédito: Freepik
Aguardada com várias emoções a chegada, o nascimento de uma criança envolve um turbilhão de sentimentos. Alegria, ansiedade, curiosidade e muito afeto. Afinal, é um momento de benção que muitos querem participar.
Se antes da pandemia, essas visitas necessitavam de cuidados, no tempo atual as regras estão mais rígidas. Não é o melhor momento para expor as crianças e os pais. Eu, particularmente, penso que este seja um momento exclusivo da família, bem próxima, avós, tios e só!
Mas, podemos nos fazer presentes mesmo distantes.
Algumas dicas: encaminhe uma bela mensagem aos pais; envie um presente para o bebê; flores quando todos já estiverem em casa; deixe uma cesta de boas-vindas com quitutes deliciosos; use a criatividade e se faça presente mesmo mantendo a distância necessária.
Para os pais, sugiro fazerem um pequeno vídeo e enviarem aos parentes e amigos mais próximos apresentando o mais novo membro da família.
Até a próxima!

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Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

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