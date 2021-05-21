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Cotidiano

Aprenda a fazer novos amigos

Algumas dicas de estratégias para iniciar ou resgatar amigos: abra sua casa para receber amigos; aceite convites; aproveite as redes sociais para fortalecer contatos e frequente eventos em sua cidade

Publicado em 21 de Maio de 2021 às 02:00

Públicado em 

21 mai 2021 às 02:00
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

Amigos em casa
Abra sua casa para receber amigos e veja como isso te fará bem Crédito: Yeko Photo Studio/ Freepik
Dia desses, estava conversando com uma amiga sobre o distanciamento entre as pessoas. É incrível que temos centenas de “amigos” virtuais e o mundo nunca sentiu tanta solidão como na atualidade. Segundo comprovações médicas, pesquisas, matérias nas mídias... Muitos conhecidos e poucos amigos.
Segundo vários estudos ter poucos amigos ou ter um círculo social frágil é um risco para a saúde. Mesmo que esteja bem, fisicamente, a vida com amigos é mais alegre e acolhedora. Concorda?
Cientistas dizem que cerca de 70% da felicidade das pessoas vem de seus relacionamentos. “Segundo o estudo, os principais elementos para a felicidade são: número de amigos, proximidade com os amigos, proximidade com a família e relacionamentos com colegas de trabalho e vizinhos. Cinco amigos, é um número considerado bem saudável”.
A conclusão é simples: ter amigos nos faz viver mais e melhor.
Algumas dicas de estratégias para iniciar ou resgatar amigos: abra sua casa para receber amigos; aceite convites; aproveite as redes sociais para fortalecer contatos; combine um café ou um happy hour; frequente eventos em sua cidade. Faça a sua parte e verá o resultado positivo.
Porque solidão faz bem, mas, quando por opção e em doses certas.
Gente gosta de gente.
Até a próxima!

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Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

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