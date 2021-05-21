Aprenda a fazer novos amigos

Abra sua casa para receber amigos e veja como isso te fará bem Crédito: Yeko Photo Studio/ Freepik

Dia desses, estava conversando com uma amiga sobre o distanciamento entre as pessoas. É incrível que temos centenas de “amigos” virtuais e o mundo nunca sentiu tanta solidão como na atualidade. Segundo comprovações médicas, pesquisas, matérias nas mídias... Muitos conhecidos e poucos amigos.

Segundo vários estudos ter poucos amigos ou ter um círculo social frágil é um risco para a saúde. Mesmo que esteja bem, fisicamente, a vida com amigos é mais alegre e acolhedora. Concorda?

Cientistas dizem que cerca de 70% da felicidade das pessoas vem de seus relacionamentos. “Segundo o estudo, os principais elementos para a felicidade são: número de amigos, proximidade com os amigos, proximidade com a família e relacionamentos com colegas de trabalho e vizinhos. Cinco amigos, é um número considerado bem saudável”.

A conclusão é simples: ter amigos nos faz viver mais e melhor.

Algumas dicas de estratégias para iniciar ou resgatar amigos: abra sua casa para receber amigos; aceite convites; aproveite as redes sociais para fortalecer contatos; combine um café ou um happy hour; frequente eventos em sua cidade. Faça a sua parte e verá o resultado positivo.

Porque solidão faz bem, mas, quando por opção e em doses certas.

Gente gosta de gente.