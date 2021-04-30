Uma lista de filmes e séries que são bons companheiros na quarentena

Há tempos, descobri nos filmes e nas séries uma fonte de diversão, conhecimento, desenvolvimento pessoal e um bom caminho para aumentar o meu repertório, seja em conversas ou quando escrevo. Nesse período de maior recolhimento social, os filmes me fazem boa companhia. Estou sempre trocando dicas com algumas pessoas amigas.
Por isso, resolvi compartilhar com vocês algumas dicas de filmes e séries que assisti e que, de alguma maneira, enriqueceram o meu “olhar”.
Espero que gostem. Confira:
- Green Book
- Queen
- O Fabuloso Destino de Amélie Poulain
- Corrente do Bem
- Quincy
- Intocáveis
- À Procura da Felicidade
- A Teoria de Tudo
- As Pontes de Madison
- O Menino que Descobriu o Vento
- The Lunchbox
- Superação - O Milagre da Fé
- Um Senhor Estagiário
- Emily in Paris
- Divaldo - O Mensageiro da Paz
- O Curioso Caso de Benjamin Button
- Poder Além Da Vida
- Mucize
- Quanto Tempo o Tempo Tem
- O Tempo Entre Costuras
- Anne with an E
Até a próxima!