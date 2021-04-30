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Fonte de diversão

Uma lista de filmes e séries que são bons companheiros na quarentena

Nesse período de maior recolhimento social, os filmes me fazem boa companhia

Publicado em 30 de Abril de 2021 às 13:34

Públicado em 

30 abr 2021 às 13:34
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

Emily in Paris
Emily in Paris é um e um grande sucesso no Brasil  Crédito: STEPHANIE BRANCHU/NETFLIX
Há tempos, descobri nos filmes e nas séries uma fonte de diversão, conhecimento, desenvolvimento pessoal e um bom caminho para aumentar o meu repertório, seja em conversas ou quando escrevo. Nesse período de maior recolhimento social, os filmes me fazem boa companhia. Estou sempre trocando dicas com algumas pessoas amigas.
Por isso, resolvi compartilhar com vocês algumas dicas de filmes e séries que assisti e que, de alguma maneira, enriqueceram o meu “olhar”.
Espero que gostem. Confira: 
  • Green Book
  • Queen
  • O Fabuloso Destino de Amélie Poulain
  • Corrente do Bem
  • Quincy
  • Intocáveis
  • À Procura da Felicidade
  • A Teoria de Tudo
  • As Pontes de Madison
  • O Menino que Descobriu o Vento
  • The Lunchbox
  • Superação - O Milagre da Fé
  • Um Senhor Estagiário
  • Emily in Paris
  • Divaldo - O Mensageiro da Paz
  • O Curioso Caso de Benjamin Button
  • Poder Além Da Vida
  • Mucize
  • Quanto Tempo o Tempo Tem
  • O Tempo Entre Costuras
  • Anne with an E
Até a próxima!

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Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

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