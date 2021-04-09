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Cotidiano

Você se faz de vítima?

Posso estar enganada, mas penso que em muitos momentos, o silêncio, o recolhimento, a pausa e a discrição são importantes

Publicado em 09 de Abril de 2021 às 02:00

Públicado em 

09 abr 2021 às 02:00
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

Mulher no hospital
De repente, com uma dor aguda no abdômen, estava internada em um hospital. Crédito: Freepik
De repente, com uma dor aguda no abdômen, estava internada em um hospital. A dor inicial foi substituída por uma certeza: apendicite. Você será operada.
Caramba, que susto!
Em alguns minutos, com uma agulha no braço, muitos medicamentos e soro entrando em minha veia, comecei a olhar ao redor e observei, incrédula, uma pessoa em circunstâncias semelhantes a minha, fazendo várias fotos e postando em suas redes sociais com a ajuda de uma amiga que a acompanhava e criava os textos. Fiquei pensado: o que, exatamente, faz com que pessoas postem mensagens vitimizadas?
Estamos vivendo tempos difíceis, tristes e deprimentes. Acredito que todos temos nossas carências e feridas. Posso estar enganada, mas penso que em muitos momentos, o silêncio, o recolhimento, a pausa e a discrição são importantes. Preservar a nossa intimidade é uma maneira elegante de interagir com o mundo.
Evitar aumentar, desnecessariamente, o peso da vida, é luxo.
Até a próxima!
*sobre o resultado da minha cirurgia? Deu tudo certo. Morri (de susto), mas passo bem.

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Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

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