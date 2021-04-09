Você se faz de vítima?

De repente, com uma dor aguda no abdômen, estava internada em um hospital. Crédito: Freepik

De repente, com uma dor aguda no abdômen, estava internada em um hospital. A dor inicial foi substituída por uma certeza: apendicite. Você será operada.

Caramba, que susto!

Em alguns minutos, com uma agulha no braço, muitos medicamentos e soro entrando em minha veia, comecei a olhar ao redor e observei, incrédula, uma pessoa em circunstâncias semelhantes a minha, fazendo várias fotos e postando em suas redes sociais com a ajuda de uma amiga que a acompanhava e criava os textos. Fiquei pensado: o que, exatamente, faz com que pessoas postem mensagens vitimizadas?

Estamos vivendo tempos difíceis, tristes e deprimentes. Acredito que todos temos nossas carências e feridas. Posso estar enganada, mas penso que em muitos momentos, o silêncio, o recolhimento, a pausa e a discrição são importantes. Preservar a nossa intimidade é uma maneira elegante de interagir com o mundo.

Evitar aumentar, desnecessariamente, o peso da vida, é luxo.

Até a próxima!