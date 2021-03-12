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Cotidiano

Como lidar com a traição de uma amiga

Uma amizade solida, é construída com o tempo. Não dá para criar uma relação de intimidade e confiança sem que o tempo esteja envolvido

Publicado em 12 de Março de 2021 às 02:00

Públicado em 

12 mar 2021 às 02:00
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

Amigas
Não dá para criar uma relação de intimidade e confiança sem que o tempo esteja envolvido Crédito: Freepik
Observo muitas amizades sendo criadas instantaneamente. Assim, como em um passe de mágica, duas pessoas que mal se conheciam elevam-se ao grau de Best Friends Forever, ou BFF, que traduzindo do inglês quer dizer: melhores amigas para sempre.
Essa situação é muito delicada pois, da noite para o dia, intimidades, segredos, e sentimentos, são divididos com alguém que você mal conhece. Uma amizade solida, é construída com o tempo. Não dá para criar uma relação de intimidade e confiança sem que o tempo esteja envolvido.
Conhecemos muitas histórias de decepções entre amigos. Traições, desapontamentos, mentiras, enfim...
Estamos todos sujeitos a algum tipo de decepção. Eu acredito que quando damos tempo para que a relação de amizade cresça com espaço para um olhar mais profundo e apurado sobre o outro, a chance de criar um laço, é bem maior do que a de dar um nó.
Quando algo negativo acontecer entre você e uma pessoa amiga, pare, analise a situação e pense se você quer mesmo “consertar” o ocorrido. Se sim, procure a pessoa e tenha uma conversa franca. Se não, siga a sua vida!
Até a próxima!

Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

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