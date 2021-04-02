Alegria e tristeza: como conviver com a dor do luto e a alegria da vida

Viver é isso, aproveitar os dias bons enquanto durarem, para saber lidar com os dias ruins, até que passem. Crédito: karlyukav/Freepik

Dia desse, encontrei com uma amiga e fui logo demonstrando a minha alegria e desejando felicidades afinal, era o dia do aniversário dela. Mas, o que eu não sabia, era que o pai dela havia falecido no dia anterior. Imaginem a dualidade de sentimentos e, um certo constrangimento já que eu havia sido muito efusiva nos cumprimentos referentes ao aniversário.

Saí caminhando e pensando sobre esses tempos difíceis que estamos vivendo, por um lado a vida nos mostrando que devemos viver na alegria e vibrar na positividade. Já do outro lado, a dureza da doença que nos atinge ou alguém bem próximo... Continuei caminhando e, em minha opinião, nesse momento estamos precisando administrar os nossos sentimentos e alinhar corpo e mente para nos mantermos, minimamente, sãos. Nunca foi tão propício à proposta do Carpe Diem ou colhe o dia extraída de uma fala, do filósofo Horácio 65 a.C.

Viver é isso, aproveitar os dias bons enquanto durarem, para saber lidar com os dias ruins, até que passem.