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Cotidiano

Alegria e tristeza: como conviver com a dor do luto e a alegria da vida

Estamos precisando administrar os nossos sentimentos e alinhar corpo e mente para nos mantermos, minimamente, sãos

Publicado em 02 de Abril de 2021 às 02:00

Públicado em 

02 abr 2021 às 02:00
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

Mulher com máscara
Viver é isso, aproveitar os dias bons enquanto durarem, para saber lidar com os dias ruins, até que passem. Crédito: karlyukav/Freepik
Dia desse, encontrei com uma amiga e fui logo demonstrando a minha alegria e desejando felicidades afinal, era o dia do aniversário dela. Mas, o que eu não sabia, era que o pai dela havia falecido no dia anterior. Imaginem a dualidade de sentimentos e, um certo constrangimento já que eu havia sido muito efusiva nos cumprimentos referentes ao aniversário.
Saí caminhando e pensando sobre esses tempos difíceis que estamos vivendo, por um lado a vida nos mostrando que devemos viver na alegria e vibrar na positividade. Já do outro lado, a dureza da doença que nos atinge ou alguém bem próximo... Continuei caminhando e, em minha opinião, nesse momento estamos precisando administrar os nossos sentimentos e alinhar corpo e mente para nos mantermos, minimamente, sãos. Nunca foi tão propício à proposta do Carpe Diem ou colhe o dia extraída de uma fala, do filósofo Horácio 65 a.C.
Viver é isso, aproveitar os dias bons enquanto durarem, para saber lidar com os dias ruins, até que passem.
Até a próxima!

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É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

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