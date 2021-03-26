Panelaço com elegância

Palavras horríveis que entravam em nossas casas sem pedir permissão, criando um clima ainda mais desconfortável nesse tempo em que estamos vivendo Crédito: Freepik

Privilégio viver em uma democracia mas, viver em uma comunidade democrática respeitosa é um sonho! E eu, otimista que sou, sigo acreditando…

Dia desses, no momento do pronunciamento do discurso do Presidente da República, teve início o já tradicional panelaço. Esse é um modelo de manifestação que considero pacífico e eficiente em simultâneo. Sou a favor do protesto, seja pintando o rosto, organizando caminhadas, carreatas, batendo panelas… Acredito que o problema maior é quando não se pode protestar.

Demonstrar a nossa indignação e os nossos desejos, são conquistas inegociáveis.

Então qual é a questão?

A questão caríssimos leitores, está na maneira grosseira e vulgar que as manifestações têm sido invadidas. Voltando ao panelaço, estava em casa quando começou a bateção de panelas. Em seguida, de algumas janelas, fomos obrigados a ouvir vários palavrões.

Palavras horríveis que entravam em nossas casas sem pedir permissão, criando um clima ainda mais desconfortável nesse tempo em que estamos vivendo. Achei um absurdo! Imagine se a onda pega e, ao discordar do outro, sairmos por aí, xingando e destilando falta de elegância e de gentileza?

Ofensa não ganha confronto.

Vamos à luta mas sem perder a elegância.