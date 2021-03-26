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Cotidiano

Panelaço com elegância

Sou a favor do protesto, seja pintando o rosto, organizando caminhadas, carreatas, batendo panelas… Acredito que o problema maior é quando não se pode protestar

Publicado em 26 de Março de 2021 às 02:00

Públicado em 

26 mar 2021 às 02:00
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

Homem nervoso
Palavras horríveis que entravam em nossas casas sem pedir permissão, criando um clima ainda mais desconfortável nesse tempo em que estamos vivendo Crédito: Freepik
Privilégio viver em uma democracia mas, viver em uma comunidade democrática respeitosa é um sonho! E eu, otimista que sou, sigo acreditando…
Dia desses, no momento do pronunciamento do discurso do Presidente da República, teve início o já tradicional panelaço. Esse é um modelo de manifestação que considero pacífico e eficiente em simultâneo. Sou a favor do protesto, seja pintando o rosto, organizando caminhadas, carreatas, batendo panelas… Acredito que o problema maior é quando não se pode protestar.
Demonstrar a nossa indignação e os nossos desejos, são conquistas inegociáveis.
Então qual é a questão?
A questão caríssimos leitores, está na maneira grosseira e vulgar que as manifestações têm sido invadidas. Voltando ao panelaço, estava em casa quando começou a bateção de panelas. Em seguida, de algumas janelas, fomos obrigados a ouvir vários palavrões.
Palavras horríveis que entravam em nossas casas sem pedir permissão, criando um clima ainda mais desconfortável nesse tempo em que estamos vivendo. Achei um absurdo! Imagine se a onda pega e, ao discordar do outro, sairmos por aí, xingando e destilando falta de elegância e de gentileza?
Ofensa não ganha confronto.
Vamos à luta mas sem perder a elegância.
Até a próxima!

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Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

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