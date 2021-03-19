Preservando o equilíbrio na pandemia

Estamos todos, de alguma maneira abalados em alguns aspectos da nossa vida Crédito: karlyukav/Freepik

Existe uma crença hindu em que cada pessoa vive em uma casa de quatro cômodos: um físico, um mental, um emocional e um espiritual. A maioria de nós tende a viver em um dos cômodos a maior parte do tempo, mas a menos que entremos em todos os cômodos todos os dias, mesmo que somente para mantê-los arejados, nós não estaremos completos.

O momento atual é um período que devemos aproveitar para ouvir e entender melhor quem somos, o que e por que sentimos e como agimos. Estamos todos, de alguma maneira abalados em alguns aspectos da nossa vida. Somos muitos em um só ser. Por isso, esse é o momento ideal para procurarmos desenvolver o autoconhecimento.

Terapias, cursos de desenvolvimento pessoal, meditação, espiritualidade e consultas médicas para um check-up são opções valiosas para visitarmos os nossos “cômodos” internos. Para quem acredita que somente com dinheiro se pode alcançar isso, garanto que nas redes sociais existem muitos cursos e palestras gratuitas, com credibilidade para auxiliar esse desenvolvimento. Lembrando que, quando for possível, destinar algum dinheiro no desenvolvimento e bem-estar pessoal não é gasto e sim investimento.

E o bom da vida é viver bem, estar bem, querer bem.