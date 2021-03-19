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Preservando o equilíbrio na pandemia

O momento atual é um período que devemos aproveitar para ouvir e entender melhor quem somos, o que e por que sentimos e como agimos

Publicado em 19 de Março de 2021 às 02:00

Públicado em 

19 mar 2021 às 02:00
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

Mulher com máscara
Estamos todos, de alguma maneira abalados em alguns aspectos da nossa vida Crédito: karlyukav/Freepik
Existe uma crença hindu em que cada pessoa vive em uma casa de quatro cômodos: um físico, um mental, um emocional e um espiritual. A maioria de nós tende a viver em um dos cômodos a maior parte do tempo, mas a menos que entremos em todos os cômodos todos os dias, mesmo que somente para mantê-los arejados, nós não estaremos completos.
O momento atual é um período que devemos aproveitar para ouvir e entender melhor quem somos, o que e por que sentimos e como agimos. Estamos todos, de alguma maneira abalados em alguns aspectos da nossa vida. Somos muitos em um só ser. Por isso, esse é o momento ideal para procurarmos desenvolver o autoconhecimento.
Terapias, cursos de desenvolvimento pessoal, meditação, espiritualidade e consultas médicas para um check-up são opções valiosas para visitarmos os nossos “cômodos” internos. Para quem acredita que somente com dinheiro se pode alcançar isso, garanto que nas redes sociais existem muitos cursos e palestras gratuitas, com credibilidade para auxiliar esse desenvolvimento. Lembrando que, quando for possível, destinar algum dinheiro no desenvolvimento e bem-estar pessoal não é gasto e sim investimento.
E o bom da vida é viver bem, estar bem, querer bem.
Até a próxima!

Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

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