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Comportamento

As suas roupas estão mais no seu corpo ou dentro do seu armário?

Use e abuse do que tem em seus armários de roupas a vinhos, de comidas a toalhas, das camisolas aos sabonetes

Publicado em 05 de Março de 2021 às 02:00

Públicado em 

05 mar 2021 às 02:00
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

Mulher olhando o guarda-roupa
Não economizo e quando enjoo ou já não acho que está adequada, passo para frente fazendo a roda da prosperidade girar Crédito: Freepik
Conhece alguém que guando compra ou ganha uma peça de roupa vai logo guardando para uma ocasião especial?
Acredito que todos conhecem ou já vivenciaram alguma situação semelhante. E muitas vezes, quando decidem usar, a roupa não cabe mais ou saiu de moda, o perfume venceu e modificou o aroma, a maquiagem está empedrada, a cola do sapato secou e o solado abriu, até o vinho pode virar vinagre... Santo Deus! Haja história para contar sobre coisas guardadas para um dia especial que nunca chegou.
Por isso, se vale uma dica, use e abuse do que tem em seus armários de roupas a vinhos, de comidas a toalhas, das camisolas aos sabonetes...
Eu adoro quando encontro uma roupa apropriada para um casamento ou festa mais formal e, quando o preço é bom, compro logo e guardo. No momento que a ocasião aparece, sempre tenho uma roupa. Mas quanto as outras peças e coisas, uso e abuso. Não economizo e quando enjoo ou já não acho que está adequada, passo para frente fazendo a roda da prosperidade girar.
Até a próxima!

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Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

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