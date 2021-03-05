As suas roupas estão mais no seu corpo ou dentro do seu armário?

Não economizo e quando enjoo ou já não acho que está adequada, passo para frente fazendo a roda da prosperidade girar Crédito: Freepik

Conhece alguém que guando compra ou ganha uma peça de roupa vai logo guardando para uma ocasião especial?

Acredito que todos conhecem ou já vivenciaram alguma situação semelhante. E muitas vezes, quando decidem usar, a roupa não cabe mais ou saiu de moda, o perfume venceu e modificou o aroma, a maquiagem está empedrada, a cola do sapato secou e o solado abriu, até o vinho pode virar vinagre... Santo Deus! Haja história para contar sobre coisas guardadas para um dia especial que nunca chegou.

Por isso, se vale uma dica, use e abuse do que tem em seus armários de roupas a vinhos, de comidas a toalhas, das camisolas aos sabonetes...

Eu adoro quando encontro uma roupa apropriada para um casamento ou festa mais formal e, quando o preço é bom, compro logo e guardo. No momento que a ocasião aparece, sempre tenho uma roupa. Mas quanto as outras peças e coisas, uso e abuso. Não economizo e quando enjoo ou já não acho que está adequada, passo para frente fazendo a roda da prosperidade girar.