Regras para dividir a casa com amigos sem confusão

Alugar uma casa em grupo não é uma atitude tão simples como parece. Cada um tem seus hábitos e rotinas e isso, pode gerar alguns conflitos.

Ao decidir dividir uma casa com seu grupo de amigos ou familiares, sugiro uma reunião prévia ou logo na chegada para definir as regras, criar o “estatuto” para uma boa convivência. Esse é um importante momento para a harmonia dos dias que virão.

Algumas dicas: defina quem será responsável por manter as bebidas geladas, por fazer a comida e a limpeza das áreas comuns; organize a caixinha do dinheiro extra. Eleja alguém do grupo para ficar responsável por compras inesperadas como gelo, produtos de limpeza e bebidas. Sujou, limpou. Essa regra vale para tudo inclusive se derramar algo no chão; se tiver o auxílio de uma funcionária, defina os horários das refeições. Lembrando que cada pessoa deve ser responsável por seus pertences pessoais e, até mesmo, por organizar o seu quarto; mantenha o bom humor e seja tolerante afinal, a intenção é que a alegria e a diversão reinem.