Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Convivência

Regras para dividir a casa com amigos sem confusão

Algumas dicas: defina quem será responsável por manter as bebidas geladas, por fazer a comida e a limpeza das áreas comuns; organize a caixinha do dinheiro extra

Públicado em 

12 fev 2021 às 02:00
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

Amigos em casa
Ao decidir dividir uma casa com seu grupo de amigos ou familiares, sugiro uma reunião prévia ou logo na chegada para definir as regras Crédito: Yeko Photo Studio/ Freepik
Alugar uma casa em grupo não é uma atitude tão simples como parece. Cada um tem seus hábitos e rotinas e isso, pode gerar alguns conflitos.
Ao decidir dividir uma casa com seu grupo de amigos ou familiares, sugiro uma reunião prévia ou logo na chegada para definir as regras, criar o “estatuto” para uma boa convivência. Esse é um importante momento para a harmonia dos dias que virão.
Algumas dicas: defina quem será responsável por manter as bebidas geladas, por fazer a comida e a limpeza das áreas comuns; organize a caixinha do dinheiro extra. Eleja alguém do grupo para ficar responsável por compras inesperadas como gelo, produtos de limpeza e bebidas. Sujou, limpou. Essa regra vale para tudo inclusive se derramar algo no chão; se tiver o auxílio de uma funcionária, defina os horários das refeições. Lembrando que cada pessoa deve ser responsável por seus pertences pessoais e, até mesmo, por organizar o seu quarto; mantenha o bom humor e seja tolerante afinal, a intenção é que a alegria e a diversão reinem.
Até a próxima!

Veja Também

Cuidados masculinos: barba, cabelo e bigode precisam de atenção

Construa a pessoa que você quer ser

Preocupe-se menos com os horários das refeições e curta mais as suas visitas

Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

Tópicos Relacionados

opinião
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal
Imagem BBC Brasil
'A criminalidade está misturada no Brasil. Temos o Estado oficial e o Estado paralelo', diz coordenador de campanha de Lula
Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados