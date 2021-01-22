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Recepção em casa

Preocupe-se menos com os horários das refeições e curta mais as suas visitas

É muito elegante e confortável organizar um pequeno espaço para deixar as comidas disponíveis. Assim, quem estiver com fome fora dos horários das refeições principais estará servido e os anfitriões mais tranquilos e relaxados

Públicado em 

22 jan 2021 às 02:00
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

Amigas confraternizando em casa
Relaxe e receba os amigos em casa, sem preocupação com os horários das refeições. Crédito: Kelsey Chance; Unsplash
Receber amigos em casa deve ser sinal de leveza e descontração. Se convidarmos para nossa intimidade pessoas que, ao final da visita, nos deixarão com a sensação de cansaço e exaustão, provavelmente não terá sido uma experiência tão prazerosa. O segredo de recebermos convidados em nossa casa é: deixá-los à vontade e nos sentirmos tranquilos também.
Uma grande preocupação é com a comida. Qual o melhor horário para servir o almoço ou o jantar? Será que estão com fome?
Eu sugiro organizar um pequeno espaço para comidas disponível por 24 horas. Sim, uma pequena mesa, um carrinho de chá, um espaço no balcão da cozinha, no aparador ou até mesmo uma bandeja com alguns alimentos que possam ser degustados a qualquer hora. Bolo, uma pequena quiche ou empadinhas, pães, queijos e outras guloseimas de sua preferência, com um bilhetinho dizendo algo do tipo: “Na geladeira temos frios, pastinhas, salada (salpicão ou tabule), frutas, iogurte e bebidas. Sirva-se!”
Assim, quem estiver com fome fora dos horários das refeições principais estará confortavelmente servido e os anfitriões mais tranquilos.
Até a próxima!

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Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

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