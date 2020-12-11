Dicas de como se comportar socialmente na pandemia

Um gesto e um olhar podem dizer muita coisa Crédito: Shutterstock

Estamos vivendo tempos novos e desafiadores. A pandemia mudou o nosso código de relacionamento, mas não pode levar embora a gentileza e a elegância no convívio entre as pessoas. Seguem aqui algumas dicas de novos comportamentos para esta época:

O aperto de mão, o abraço e os beijinhos podem ser substituídos por palavras: Que alegria te ver; Muito bom estar com você. Senti saudades ou Sinta-se abraçada.

Se alguém lhe estender a mão, não fique constrangido. Diga simplesmente: Adoraria apertar a sua mão. Assim, o tom de voz demonstra o sentimento.

Não fique constrangido caso você seja a única pessoa do grupo a usar máscara. E, se alguém disser que você está exagerando, simplesmente concorde. Nada de ficar chateado ou entrar em confronto. Use alguma frase do tipo: Sim, tenho medo desse vírus ou É verdade, eu tenho que manter contato com os meus pais e não quero transmitir o vírus para eles.

Se a pessoa tiver um pouco de bom senso, o assunto será finalizado.