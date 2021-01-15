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Cotidiano

A importância da rotina para o bom funcionamento do corpo e da mente

Ela não é um comportamento imutável, é um estilo de vida que deve ser alterado em alguns momentos. Isso faz parte da nossa evolução

Publicado em 15 de Janeiro de 2021 às 02:00

Públicado em 

15 jan 2021 às 02:00
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

Mulher correndo
Se você começar um esporte ou uma atividade física vai se sentir feliz ao observar os resultados positivos em seu corpo e em sua mente Crédito: shutterstock
Já aprendemos que não temos o controle total das nossas vidas. Ainda bem. “Só entendemos direito o milagre da vida quando deixamos que o inesperado aconteça”.
Mas, a rotina é boa para o bom funcionamento do corpo e da mente. Nesse período de pandemia, vimos as nossas rotinas serem modificadas drasticamente. A rotina saudável, organiza o nosso metabolismo, diminui a ansiedade e nos deixa mais “aterrados”. O nosso corpo funciona melhor quando determinamos horários para dormir, acordar, trabalhar e comer.
Isso não precisa ser entediante. O grande segredo de manter uma boa rotina é: de tempos em tempos, inserir novos hábitos e, prestar atenção aos resultados. Se você começar um esporte ou uma atividade física vai se sentir feliz ao observar os resultados positivos em seu corpo e em sua mente. Se resolver ler mais, estará com maior repertório e, no momento de uma conversa com certeza sentirá maior confiança. A rotina não é um comportamento imutável, ela é um estilo de vida que deve ser alterado em alguns momentos. Isso faz parte da nossa evolução.
Até a próxima!

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Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

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