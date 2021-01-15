A importância da rotina para o bom funcionamento do corpo e da mente

Mas, a rotina é boa para o bom funcionamento do corpo e da mente. Nesse período de pandemia, vimos as nossas rotinas serem modificadas drasticamente. A rotina saudável, organiza o nosso metabolismo, diminui a ansiedade e nos deixa mais “aterrados”. O nosso corpo funciona melhor quando determinamos horários para dormir, acordar, trabalhar e comer.

Isso não precisa ser entediante. O grande segredo de manter uma boa rotina é: de tempos em tempos, inserir novos hábitos e, prestar atenção aos resultados. Se você começar um esporte ou uma atividade física vai se sentir feliz ao observar os resultados positivos em seu corpo e em sua mente. Se resolver ler mais, estará com maior repertório e, no momento de uma conversa com certeza sentirá maior confiança. A rotina não é um comportamento imutável, ela é um estilo de vida que deve ser alterado em alguns momentos. Isso faz parte da nossa evolução.