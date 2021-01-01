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Mudança de hábitos

Aceite um desafio no ano que está começando

A proposta é: usar uma pulseira, pode ser qualquer modelo. O objeto deverá ser trocado de braço sempre que a pessoa falhar

Públicado em 

01 jan 2021 às 05:10
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

Mulher com pulseira
A pulseira servirá como um estímulo visual para barrar a ação funcionando como um lembrete Crédito: [email protected]/ Freepik
2020 foi desafiador. Percebendo as dificuldades do ano que passou, o quanto fomos desafiados, postos  à prova sem escolhas, lembrei-me de um movimento bem interessante que é o desafio vinte e um dias. O objetivo é mudar um hábito, comportamento ou padrão de pensamento ao longo dos 21 dias.
Segundo os neurocientistas, esse é o tempo que nosso cérebro precisa para se reprogramar, quebrar padrões mentais e mudar um hábito, seja ele qual for. Comer mais saudável, acordar mais cedo, parar de fumar, fazer atividades físicas, meditar, ler mais, deixar de consumir algum tipo de alimento, ser mais gentil, reclamar menos… Enfim, seja lá qual for o seu propósito, penso que esta é uma ótima fase para iniciar o “programa”.
A proposta é: usar uma pulseira, pode ser qualquer modelo. O objeto deverá ser trocado de braço sempre que a pessoa falhar. Dessa maneira, a pulseira servirá como um estímulo visual para barrar a ação funcionando como um lembrete. Eu já tenho alguns desafios na minha lista. E, para quem quiser uma sugestão, que tal vinte e um dias sem reclamar?
Parece simples mas, desintoxicar a mente e mudar hábitos exige grande força de vontade. Eu acredito que vai ser interessante iniciar o ano com objetivos concretos.
Atenção e positividade em 2021.
Até a próxima!

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Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

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