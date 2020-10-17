Presente é presente: aproveite as facilidades para surpreender alguém

Devemos fazer sempre uma reflexão e, quando tivermos a intenção de causar um impacto positivo, afetuoso e atencioso não devemos economizar nossas atitudes. Crédito: Michael Schwarzenberger/Pixabay

Dia desses, recebi um lindo e delicado presente. A amiga atenciosa, deixou em minha portaria avisando tratar-se de um presente atrasado. Ao receber a minha caixa fiquei muito feliz com o carinho e a atenção que estavam no entorno da embalagem que acompanhavam o gesto. Naquele momento, tive a certeza de que não existe presente atrasado. Presente é presente.

Eles serão sempre bem-vindos. Afinal, quem não gosta de ser mimado e surpreendido? Sim as regras existem, mas servem para nortear as condutas mais positivas e assertivas na maneira como nos relacionamos e interagimos com as pessoas e com as situações. Mas elas não são leis.

Devemos fazer sempre uma reflexão e, quando tivermos a intenção de causar um impacto positivo, afetuoso e atencioso não devemos economizar nossas atitudes. Elas têm o poder de alegrar a alma e o coração. Atualmente existem várias opções ao nosso alcance, as compras on-line facilitaram a nossa vida quando temos intenção de marcar a nossa presença na vida de alguém. Isso não tem preço, regras ou momento certo para acontecer.