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Cotidiano

Presente é presente: aproveite as facilidades para surpreender alguém

Atualmente existem várias opções ao nosso alcance, as compras on-line facilitaram a nossa vida quando temos intenção de marcar a nossa presença na vida de alguém. Isso não tem preço, regras ou momento certo para acontecer.

Públicado em 

17 out 2020 às 06:00
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

Presentes
Devemos fazer sempre uma reflexão e, quando tivermos a intenção de causar um impacto positivo, afetuoso e atencioso não devemos economizar nossas atitudes. Crédito: Michael Schwarzenberger/Pixabay
Dia desses, recebi um lindo e delicado presente. A amiga atenciosa, deixou em minha portaria avisando tratar-se de um presente atrasado. Ao receber a minha caixa fiquei muito feliz com o carinho e a atenção que estavam no entorno da embalagem que acompanhavam o gesto. Naquele momento, tive a certeza de que não existe presente atrasado. Presente é presente.
Eles serão sempre bem-vindos. Afinal, quem não gosta de ser mimado e surpreendido? Sim as regras existem, mas servem para nortear as condutas mais positivas e assertivas na maneira como nos relacionamos e interagimos com as pessoas e com as situações. Mas elas não são leis.
Devemos fazer sempre uma reflexão e, quando tivermos a intenção de causar um impacto positivo, afetuoso e atencioso não devemos economizar nossas atitudes. Elas têm o poder de alegrar a alma e o coração. Atualmente existem várias opções ao nosso alcance, as compras on-line facilitaram a nossa vida quando temos intenção de marcar a nossa presença na vida de alguém. Isso não tem preço, regras ou momento certo para acontecer.
Até a próxima!

Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

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