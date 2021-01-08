Reserve um tempo para você

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A nossa vida é frágil, única e passageira. Por isso, precisamos expandir o nosso autoconhecimento. Isso não tem a ver com egoísmo. Só pode cuidar bem, quem está bem cuidado

Públicado em 

08 jan 2021 às 05:15
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

O processo de autoconhecimento é fundamental para quem deseja desenvolver novos talentos
Geralmente quando damos maior atenção aos outros, estamos esquecendo de nós Crédito: Andrea Piacquadio - Pexels
E aí, passou bem pelo agito do final de ano?
Esse é um período onde a nossa atenção, geralmente, está em cuidar da casa, das comemorações, dos outros… Fazemos mil coisas e iniciamos o ano com uma sensação de que falta algo. Observando esse movimento, chego a conclusão que a hora é de olhar para dentro, sentir as nossas emoções e procurar por onde o fluxo da nossa vida pretende nos levar. Momento de silenciar a voz, prestar atenção aos nossos sentidos e pensamentos. Silenciosamente.
Geralmente quando damos maior atenção aos outros, estamos esquecendo de nós. Muitas vezes até por querer manter certas coisas “em baixo do tapete”. A nossa vida é frágil, única e passageira. Por isso, precisamos expandir o nosso autoconhecimento. Isso não tem a ver com egoísmo. Só pode cuidar bem, quem está bem cuidado.
Do que eu gosto? O que quero mudar em mim? Tenho tido atividades prazerosas? Essas são algumas perguntas que podem ajudar no processo de descoberta pessoal. E, caso sinta-se desconfortável com as respostas não hesite, procure ajuda, os médicos e terapeutas estão aí para isso. Frequentemente, precisamos desatar alguns nós.
Até a próxima!

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Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

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