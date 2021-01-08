Reserve um tempo para você

Geralmente quando damos maior atenção aos outros, estamos esquecendo de nós Crédito: Andrea Piacquadio - Pexels

E aí, passou bem pelo agito do final de ano?

Esse é um período onde a nossa atenção, geralmente, está em cuidar da casa, das comemorações, dos outros… Fazemos mil coisas e iniciamos o ano com uma sensação de que falta algo. Observando esse movimento, chego a conclusão que a hora é de olhar para dentro, sentir as nossas emoções e procurar por onde o fluxo da nossa vida pretende nos levar. Momento de silenciar a voz, prestar atenção aos nossos sentidos e pensamentos. Silenciosamente.

Geralmente quando damos maior atenção aos outros, estamos esquecendo de nós. Muitas vezes até por querer manter certas coisas “em baixo do tapete”. A nossa vida é frágil, única e passageira. Por isso, precisamos expandir o nosso autoconhecimento. Isso não tem a ver com egoísmo. Só pode cuidar bem, quem está bem cuidado.

Do que eu gosto? O que quero mudar em mim? Tenho tido atividades prazerosas? Essas são algumas perguntas que podem ajudar no processo de descoberta pessoal. E, caso sinta-se desconfortável com as respostas não hesite, procure ajuda, os médicos e terapeutas estão aí para isso. Frequentemente, precisamos desatar alguns nós.