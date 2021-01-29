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Luciana Almeida

Construa a pessoa que você quer ser

Seja o curador da sua vida, a pessoa que vai decidir e escolher sobre quais serão as melhores ferramentas para que você seja o gestor do seu tempo

Públicado em 

29 jan 2021 às 02:00
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

Coluna de Luciana Almeida
Quando você passa a ser autorresponsável, você passa a ser o protagonista da sua vida Crédito: Shutterstock
Autonomia é a palavra que define o nosso poder de decidir o tipo de pessoa que queremos ser. Uma das formas de exercer autonomia é saber quem você é ou, pelo menos, saber a pessoa que você não quer ser. Isso já ajuda muito. Autonomia é a chave para uma vida mais interessante.
Comece enriquecendo o seu “universo”. Seja o curador da sua vida, a pessoa que vai decidir e escolher sobre quais serão as melhores ferramentas para que você seja o gestor do seu tempo, das suas atividades, sobre o que vai ler, ouvir, estudar, com quem vai conviver...
Enfim, estamos falando sobre descobrir o que fará de você uma pessoa de personalidade única e interessante. Sem que seja necessária a aprovação alheia. Isso é autonomia.
Não é porque muitas pessoas entendem sobre vinhos, esportes, finanças e outros tantos assuntos que você também precise saber. Concordo que quem possui um repertório mais extenso, ou seja, conhece um pouco sobre o maior número de assunto, torna-se mais interessante. Mas, o ponto é: descubra a sua real natureza e invista nela. Livros, filmes, cursos, experiências são algumas pontes que nos levam a enriquecer e formar a nossa real pessoa.
Autorresponsabilidade é uma das ferramentas que possibilita esta construção.
Quando você passa a ser autorresponsável, você passa a ser o protagonista da sua vida.
Até a próxima!

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Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

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