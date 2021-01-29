Construa a pessoa que você quer ser

Quando você passa a ser autorresponsável, você passa a ser o protagonista da sua vida Crédito: Shutterstock

Autonomia é a palavra que define o nosso poder de decidir o tipo de pessoa que queremos ser. Uma das formas de exercer autonomia é saber quem você é ou, pelo menos, saber a pessoa que você não quer ser. Isso já ajuda muito. Autonomia é a chave para uma vida mais interessante.

Comece enriquecendo o seu “universo”. Seja o curador da sua vida, a pessoa que vai decidir e escolher sobre quais serão as melhores ferramentas para que você seja o gestor do seu tempo, das suas atividades, sobre o que vai ler, ouvir, estudar, com quem vai conviver...

Enfim, estamos falando sobre descobrir o que fará de você uma pessoa de personalidade única e interessante. Sem que seja necessária a aprovação alheia. Isso é autonomia.

Não é porque muitas pessoas entendem sobre vinhos, esportes, finanças e outros tantos assuntos que você também precise saber. Concordo que quem possui um repertório mais extenso, ou seja, conhece um pouco sobre o maior número de assunto, torna-se mais interessante. Mas, o ponto é: descubra a sua real natureza e invista nela. Livros, filmes, cursos, experiências são algumas pontes que nos levam a enriquecer e formar a nossa real pessoa.

Autorresponsabilidade é uma das ferramentas que possibilita esta construção.

Quando você passa a ser autorresponsável, você passa a ser o protagonista da sua vida.