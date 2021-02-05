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Beleza

Cuidados masculinos: barba, cabelo e bigode precisam de atenção

Esses pontos que podem acrescentar charme e elegância, são os mesmos que quando mal cuidados, demonstrarão desleixo e deselegância

Públicado em 

05 fev 2021 às 02:00
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

Dicas de como fazer a barba em casa
Dicas de como fazer a barba em casa Crédito: Freepik
Há algum tempo, cultivar uma barba, um cabelo comprido ou um bigode retornou, como grande tendência, ao universo masculino. É crescente a quantidade de barbearias que abrem nas cidades. A cada dia, aumenta o número de adeptos aos produtos de beleza. E esses pontos que podem acrescentar charme e elegância, são os mesmos que quando mal cuidados, demonstrarão desleixo e deselegância.
Nesse ponto, vale reforçar: não basta deixar a barba crescer. Para causar uma impressão marcante, é preciso investir em bons produtos e escolher um modelo de barba que combine com seu estilo pessoal e valorize o formato do seu rosto. Assim como o cabelo, aparar a barba e (ou) o bigode é necessário para a manutenção da saúde dos fios e para manter em dia o estilo escolhido.
De nada adianta optar por um visual da moda se ele não for bem cuidado.
O cuidado e a atenção com a limpeza são etapas obrigatórias e indispensáveis. Além da poluição e impurezas que se acumulam nos fios, é comum um homem sujar os pelos faciais com comida ao longo do dia. Portanto, eles devem ser higienizados com frequência com excelentes produtos.
Cabelo quanto mais comprido, maior é a tendência de ter pontas secas. Aqui, a aposta certa é um bom xampu e um eficiente condicionador.
Autocuidado é um ótimo investimento, faz um bem e tanto.
Até a próxima!

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Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

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