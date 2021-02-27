Festa por Adesão: saiba como convidar para o seu evento

Para a comemoração vale a máxima: “o combinado não sai caro” Crédito: Alasdair Elmes/Unsplash

O estilo de vida está cada dia mais democrático. Mas, não devemos confundir descontração com deselegância. Às duas características podem e devem conviver em plena harmonia.

Festa “cada um paga o seu”. Não tem problema, porém tem que estar claro no convite.

Hoje em dia é cada vez mais comum recebermos convites para eventos de adesão ou o famoso cada um paga o seu. Não vejo problema nesse formato de comemoração, mas é necessário que essa importante informação seja bem esclarecida para o convidado. Afinal, receber uma conta quando não estamos esperando, é uma surpresa desagradável demais.

Aniversário, casamento, inauguração de bar, casas noturnas ou restaurante... Muitas comemorações já foram feitas no modelo de adesão - quando o convidado paga um valor pelo convite com tudo incluído ou o famoso cada um paga pelo que consumir. Quando a comunicação é bem feita não abre espaço para “ruídos”. Assim os convidados decidem ir ou não e, está tudo bem.

Vale a máxima: “o combinado não sai caro”.