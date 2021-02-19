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Cotidiano

As suas redes sociais te representam?

É importante que as imagens e textos, postados nas redes sociais, representem a intenção que você quer que as pessoas captem sobre você

Públicado em 

19 fev 2021 às 02:00
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

Instagram: rede social é popular
As redes sociais são ferramentas de comunicação poderosas e perigosas. Na mesma proporção Crédito: Pexels
Dia desses, olhando as redes sociais a procura de mais informações sobre uma profissional, fiquei decepcionada, não havia nenhum indicativo sobre o trabalho e a capacidade profissional, o que prevalecia eram imagens retratando a vida pessoal e, excessiva apresentação da intimidade dela.
Dias depois, observei algumas postagens de outro profissional que, ao meu juízo, estava completamente em desacordo com o trabalho que ele desenvolve. Comportamento inadequado, roupas desfavoráveis ao tipo físico de alguém que se propõe a trabalhar com imagem... As redes sociais são ferramentas de comunicação poderosas e perigosas. Na mesma proporção.
Podemos passar mensagens positivas e negativas também. É importante que as imagens e textos, postados nas redes sociais, representem a intenção que você quer que as pessoas captem sobre você.
Tudo bem misturar o pessoal com o profissional mas, saber a dose certa é o segredo. Tente conciliar um posicionamento onde você mostre o seu potencial e conhecimento profissional no seu estilo de vida.
Somos diversos mas precisamos criar uma linha de raciocínio e apresentação que nos conecte, positivamente, com as pessoas com as quais interagimos. Resumindo: “Seja quem você deseja ter por perto”.
Até a próxima!

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Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

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