As suas redes sociais te representam?

As redes sociais são ferramentas de comunicação poderosas e perigosas. Na mesma proporção Crédito: Pexels

Dia desses, olhando as redes sociais a procura de mais informações sobre uma profissional, fiquei decepcionada, não havia nenhum indicativo sobre o trabalho e a capacidade profissional, o que prevalecia eram imagens retratando a vida pessoal e, excessiva apresentação da intimidade dela.

Dias depois, observei algumas postagens de outro profissional que, ao meu juízo, estava completamente em desacordo com o trabalho que ele desenvolve. Comportamento inadequado, roupas desfavoráveis ao tipo físico de alguém que se propõe a trabalhar com imagem... As redes sociais são ferramentas de comunicação poderosas e perigosas. Na mesma proporção.

Podemos passar mensagens positivas e negativas também. É importante que as imagens e textos, postados nas redes sociais, representem a intenção que você quer que as pessoas captem sobre você.

Tudo bem misturar o pessoal com o profissional mas, saber a dose certa é o segredo. Tente conciliar um posicionamento onde você mostre o seu potencial e conhecimento profissional no seu estilo de vida.

Somos diversos mas precisamos criar uma linha de raciocínio e apresentação que nos conecte, positivamente, com as pessoas com as quais interagimos. Resumindo: “Seja quem você deseja ter por perto”.