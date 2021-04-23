Cuidado com o presente surpresa

Sugiro a quem for presentear, que tenha certeza do desejo do outro. Crédito: KIENGCAN/ Freepik

Ser mimado, surpreendido é, sempre, muito agradável, só que, nem sempre é assim. Não estou falando sobre mimos. Flores, bebidas, guloseimas e outras delicadezas. Abordo este tema, baseada em fatos. Tenho uma amiga que ganhou do marido um carro maravilhoso, na opinião dele.

Sim, um carro de luxo, com todas as tecnologias… Um carro caro mas amarelo. A minha amiga é uma das pessoas mais discretas que eu conheço logo, vocês podem imaginar o constrangimento dos dois, completamente frustrados em suas expectativas.

Quando pensamos em presentear alguém, devemos levar em consideração se o presente poderá ser trocado. Se for algo de menor valor financeiro, tudo bem a surpresa vale o risco mas, refiro-me a objetos mais valiosos como joias, carros e outros.

Nesses momentos, sugiro a quem for presentear, que tenha certeza do desejo do outro. Caso contrário, o melhor é dividir a surpresa em duas partes. Por exemplo: entregue flores acompanhadas por um cartão com um texto “Este cartão vale um carro. Vamos escolher?”. Acho mais prudente para evitar decepções.

Muitas vezes, a pessoa que pretende surpreender fica ela mesma surpreendida.