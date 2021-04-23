Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cotidiano

Cuidado com o presente surpresa

Quando pensamos em presentear alguém, devemos levar em consideração se o presente poderá ser trocado

Publicado em 23 de Abril de 2021 às 13:37

Públicado em 

23 abr 2021 às 13:37
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

Homem com caixa de presente
Sugiro a quem for presentear, que tenha certeza do desejo do outro. Crédito: KIENGCAN/ Freepik
Ser mimado, surpreendido é, sempre, muito agradável, só que, nem sempre é assim. Não estou falando sobre mimos. Flores, bebidas, guloseimas e outras delicadezas. Abordo este tema, baseada em fatos. Tenho uma amiga que ganhou do marido um carro maravilhoso, na opinião dele.
Sim, um carro de luxo, com todas as tecnologias… Um carro caro mas amarelo. A minha amiga é uma das pessoas mais discretas que eu conheço logo, vocês podem imaginar o constrangimento dos dois, completamente frustrados em suas expectativas.
Quando pensamos em presentear alguém, devemos levar em consideração se o presente poderá ser trocado. Se for algo de menor valor financeiro, tudo bem a surpresa vale o risco mas, refiro-me a objetos mais valiosos como joias, carros e outros.
Nesses momentos, sugiro a quem for presentear, que tenha certeza do desejo do outro. Caso contrário, o melhor é dividir a surpresa em duas partes. Por exemplo: entregue flores acompanhadas por um cartão com um texto “Este cartão vale um carro. Vamos escolher?”. Acho mais prudente para evitar decepções.
Muitas vezes, a pessoa que pretende surpreender fica ela mesma surpreendida.
Até a próxima!

Veja Também

Buzine menos:  conviver é ter uma atitude humana perante as leis de trânsito

Você se faz de vítima?

Alegria e tristeza: como conviver com a dor do luto e a alegria da vida

Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

Tópicos Relacionados

opinião
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Helô Pinheiro é a musa inspiradora da canção "Garota de Ipanema" (1962), composta por Tom Jobim e Vinícius de Moraes
Aos 82 anos, a eterna Garota de Ipanema conta seus segredos no ES
Imagem de destaque
Expresso GV: Av. Lindenberg vai ter duas faixas para carro em alguns trechos
Imagem de destaque
Estrela do balé russo inspira competição no RJ aos moldes do Prix Lausanne; capixaba está participando

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados