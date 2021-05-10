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Cotidiano

Um elogio sincero pode modificar o dia de alguém

Uma simples palavra de apoio e reconhecimento, dita com verdade, pode promover um bem-estar inestimável

Publicado em 10 de Maio de 2021 às 19:38

Públicado em 

10 mai 2021 às 19:38
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

Mulheres juntas
Quando elogiamos fazemos com que a pessoa perceba que estamos olhando, verdadeiramente, para ela Crédito: Freepik
Por algo feito, por um visual bonito, por alguma conquista ou por uma palavra de incentivo recebida.
Seja qual for a razão, não desperdice a chance de elogiar alguém. Uma simples palavra de apoio e reconhecimento, dita com verdade, pode promover um bem-estar inestimável. Todos gostam de ser reconhecidos e incentivados. Esta é uma necessidade natural do ser humano.
Por isso, quando elogiamos fazemos com que a pessoa perceba que estamos olhando, verdadeiramente, para ela. “Se a linguagem nos faz humanos, e as palavras possuem grande força, devemos usá-las com sabedoria.
O elogio é um dos principais elementos que nutrem as relações e resgatam o afeto. Pois elogiar é um ato de amor. Aonde chega, instala a felicidade, sendo capaz de inspirar aquele que o recebe.”
Experimente olhar o outro, captar algo positivo e dizer. Esta é uma atitude que promove uma conexão de afeto cada dia mais necessária em nossas vidas
Até a próxima!

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Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

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