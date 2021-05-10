Um elogio sincero pode modificar o dia de alguém

Quando elogiamos fazemos com que a pessoa perceba que estamos olhando, verdadeiramente, para ela Crédito: Freepik

Por algo feito, por um visual bonito, por alguma conquista ou por uma palavra de incentivo recebida.

Seja qual for a razão, não desperdice a chance de elogiar alguém. Uma simples palavra de apoio e reconhecimento, dita com verdade, pode promover um bem-estar inestimável. Todos gostam de ser reconhecidos e incentivados. Esta é uma necessidade natural do ser humano.

Por isso, quando elogiamos fazemos com que a pessoa perceba que estamos olhando, verdadeiramente, para ela. “Se a linguagem nos faz humanos, e as palavras possuem grande força, devemos usá-las com sabedoria.

O elogio é um dos principais elementos que nutrem as relações e resgatam o afeto. Pois elogiar é um ato de amor. Aonde chega, instala a felicidade, sendo capaz de inspirar aquele que o recebe.”

Experimente olhar o outro, captar algo positivo e dizer. Esta é uma atitude que promove uma conexão de afeto cada dia mais necessária em nossas vidas