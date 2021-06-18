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Recebendo convidados: cuidado ao misturar pessoas

Acho delicado ao convidar pessoas para um evento menor, informar sobre quem estará presente. Em algumas situações, pode ser que algum convidado não fique a vontade em conviver com o outro seja por que motivo for

Publicado em 18 de Junho de 2021 às 16:28

Públicado em 

18 jun 2021 às 16:28
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

Amigos em casa
Organizar um pequeno encontro é bem diferente de promover uma festa grande Crédito: Yeko Photo Studio/ Freepik
Em um encontro menor é importante informar quem estará presente? “Assim como não se deve misturar bebidas, misturar pessoas também pode dar ressaca”.
Organizar um pequeno encontro é bem diferente de promover uma festa grande. Enquanto em um evento intimista (jantar, lanche, happy hour...) o espaço é menor e as pessoas estarão interagindo com proximidade, em uma festa para mais gente o espaço é maior e, por isso, você não precisa se preocupar em avisar aos convidados sobre a sua lista. Tendo espaço o distanciamento pode ser feito com naturalidade.
Acho delicado ao convidar pessoas para um evento menor, informar sobre quem estará presente. Em algumas situações, pode ser que algum convidado não fique a vontade em conviver com o outro seja por que motivo for. Por isso, a informação é tão importante.
Se o convidado for você, não precisa dizer que não comparecerá por causa da presença de alguém. Essa informação pode ser compartilhada ou não. Positiva ou negativa, o importante é, sempre, dar uma resposta. É educado, gentil e demonstra consideração.
Até a próxima!

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Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

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