Recebendo convidados: cuidado ao misturar pessoas

Organizar um pequeno encontro é bem diferente de promover uma festa grande Crédito: Yeko Photo Studio/ Freepik

Em um encontro menor é importante informar quem estará presente? “Assim como não se deve misturar bebidas, misturar pessoas também pode dar ressaca”.

Organizar um pequeno encontro é bem diferente de promover uma festa grande. Enquanto em um evento intimista (jantar, lanche, happy hour...) o espaço é menor e as pessoas estarão interagindo com proximidade, em uma festa para mais gente o espaço é maior e, por isso, você não precisa se preocupar em avisar aos convidados sobre a sua lista. Tendo espaço o distanciamento pode ser feito com naturalidade.

Acho delicado ao convidar pessoas para um evento menor, informar sobre quem estará presente. Em algumas situações, pode ser que algum convidado não fique a vontade em conviver com o outro seja por que motivo for. Por isso, a informação é tão importante.

Se o convidado for você, não precisa dizer que não comparecerá por causa da presença de alguém. Essa informação pode ser compartilhada ou não. Positiva ou negativa, o importante é, sempre, dar uma resposta. É educado, gentil e demonstra consideração.