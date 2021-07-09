Quer viver com mais leveza?

O silêncio é para ser usado com sabedoria, para não virar covardia Crédito: Anna Bizon/ Freepik

Seja menos reativo, mais reflexivo e preserve a sua harmonia.

O silêncio é uma boa resposta. Em muitos momentos nos ensinamentos que recebi sobre desenvolvimento pessoal e, incluindo em várias vertentes religiosas, ouvi que em determinadas situações, o silêncio fala mais que qualquer palavra. Eu, realmente, acredito nisso. Percebo hoje em dia uma grande necessidade das pessoas reagirem imediatamente a qualquer provocação. Uma simples pergunta, um posicionamento ou até mesmo uma fala mal interpretada já é motivo para tentarmos nos posicionar imediatamente. Este comportamento, muitas vezes gera conflitos desnecessários ou pode até ser motivo de grande arrependimento pois, “uma palavra dita, não pode mais ser recolhida”.

Não quero dizer que devemos nos omitir diante da vida. O silêncio é para ser usado com sabedoria, para não virar covardia. Penso que precisamos de mais reflexão, aprender a pensar antes de responder. O poder da análise é o que nos diferencia dos outros animais. Poder usar a mente a nosso favor ponderando antes de simplesmente fugir ou atacar.

Não é fácil, mas é possível. Estou caminhando nesta direção, falta ainda muito à caminhar mas a estrada está ficando mais fácil de ser percorrida.

Vamos nessa?