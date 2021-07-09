Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cotidiano

Quer viver com mais leveza?

Em muitos momentos nos ensinamentos que recebi sobre desenvolvimento pessoal e, incluindo em várias vertentes religiosas, ouvi que em determinadas situações, o silêncio fala mais que qualquer palavra

Publicado em 09 de Julho de 2021 às 02:00

Públicado em 

09 jul 2021 às 02:00
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

Mulher em silêncio
O silêncio é para ser usado com sabedoria, para não virar covardia Crédito: Anna Bizon/ Freepik
Seja menos reativo, mais reflexivo e preserve a sua harmonia.
O silêncio é uma boa resposta. Em muitos momentos nos ensinamentos que recebi sobre desenvolvimento pessoal e, incluindo em várias vertentes religiosas, ouvi que em determinadas situações, o silêncio fala mais que qualquer palavra. Eu, realmente, acredito nisso. Percebo hoje em dia uma grande necessidade das pessoas reagirem imediatamente a qualquer provocação. Uma simples pergunta, um posicionamento ou até mesmo uma fala mal interpretada já é motivo para tentarmos nos posicionar imediatamente. Este comportamento, muitas vezes gera conflitos desnecessários ou pode até ser motivo de grande arrependimento pois, “uma palavra dita, não pode mais ser recolhida”.
Não quero dizer que devemos nos omitir diante da vida. O silêncio é para ser usado com sabedoria, para não virar covardia. Penso que precisamos de mais reflexão, aprender a pensar antes de responder. O poder da análise é o que nos diferencia dos outros animais. Poder usar a mente a nosso favor ponderando antes de simplesmente fugir ou atacar.
Não é fácil, mas é possível. Estou caminhando nesta direção, falta ainda muito à caminhar mas a estrada está ficando mais fácil de ser percorrida.
Vamos nessa?
Até a próxima!

Veja Também

Você é um profissional bem posicionado?

Recebendo convidados: cuidado ao misturar pessoas

Entenda o desapego emocional

Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

Tópicos Relacionados

Comportamento
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 20/04/2026
ferrovia
Novo ramal ferroviário de Aracruz precisa deixar de ser só uma ideia
Cetaf x Joaçaba, jogo da Liga de basquete 2026, non Sesc de Guarapari
Cetaf vence o Joaçaba e segue vivo nos playoffs da Liga Ouro de basquete

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados