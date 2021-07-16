Homens também gostam de flores

Flores, sempre, demonstram elegância. Acredito que presentear um homem com flores é extremamente gentil e delicado. Domingo desses, fui visitar um amigo e levei uma orquídea, ele amou ao ver a casa florida.

Ao presentear um homem com flores, alguns detalhes devem ser observados: flores plantadas são mais resistentes (orquídea e begônia por exemplo); para buques prefira os lírios, girassóis, antúrios ou um mix de folhagens; um arranjo com suculentas e cactos compõem um lindo e duradouro arranjo; ao presentear um homem com flores ou plantas, envie embalado com um vaso apropriado assim, o presente já chega pronto para ser exposto e alegrar o ambiente que pode ser residencial ou profissional.