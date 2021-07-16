Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cotidiano

Homens também gostam de flores

Ao presentear um homem com flores ou plantas, envie embalado com um vaso apropriado assim, o presente já chega pronto para ser exposto e alegrar o ambiente que pode ser residencial ou profissional

Publicado em 16 de Julho de 2021 às 13:24

Públicado em 

16 jul 2021 às 13:24
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

Homem com buquê de flores
Acredito que presentear um homem com flores é extremamente gentil e delicado Crédito: Freepik
Flores, sempre, demonstram elegância. Acredito que presentear um homem com flores é extremamente gentil e delicado. Domingo desses, fui visitar um amigo e levei uma orquídea, ele amou ao ver a casa florida.
Ao presentear um homem com flores, alguns detalhes devem ser observados: flores plantadas são mais resistentes (orquídea e begônia por exemplo); para buques prefira os lírios, girassóis, antúrios ou um mix de folhagens; um arranjo com suculentas e cactos compõem um lindo e duradouro arranjo; ao presentear um homem com flores ou plantas, envie embalado com um vaso apropriado assim, o presente já chega pronto para ser exposto e alegrar o ambiente que pode ser residencial ou profissional.
Existem várias ocasiões e motivos onde você poderá expressar tudo o que sente através de presentes florais: aniversário, visita, desejar saúde, pedido de desculpas, felicitações por um novo escritório, demonstrar carinho e atenção ou, simplesmente, alegrar o dia de alguém.
Até a próxima!

Veja Também

Quer viver com mais leveza?

Você é um profissional bem posicionado?

Recebendo convidados: cuidado ao misturar pessoas

Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

Tópicos Relacionados

Comportamento
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

ferrovia
Novo ramal ferroviário de Aracruz precisa deixar de ser só uma ideia
Editais e Avisos - 20/04/2026
Cetaf x Joaçaba, jogo da Liga de basquete 2026, non Sesc de Guarapari
Cetaf vence o Joaçaba e segue vivo nos playoffs da Liga Ouro de basquete

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados