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Cotidiano

Controle o som dos celulares, computadores e tablets em ambientes públicos

Não podemos evitar que as crianças e adolescentes tenham acesso aos meios digitais porque essa é uma das características dessa geração. Mas, para tudo é preciso equilíbrio

Publicado em 30 de Julho de 2021 às 13:53

Públicado em 

30 jul 2021 às 13:53
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

Mãe e filha com celular no restaurante
O chato é quando o volume dos aparelhos eletrônicos estão tão altos que incomodam todos ao redor Crédito: FaustFoto / Freepik
É comum a gente ir almoçar ou jantar em um restaurante ou em algum lugar público e ter ao lado uma mesa com uma família. Geralmente as crianças ou adolescentes estão com tablets ou celulares para se entreterem. Até aí, tudo bem.
O chato é quando o volume dos aparelhos eletrônicos estão tão altos que incomodam todos ao redor. Você já passou por isso? Eu tenho netos e sei como é essa situação.
Veja bem, não podemos evitar que as crianças e adolescentes tenham acesso aos meios digitais porque essa é uma das características dessa geração. Mas, para tudo é preciso equilíbrio.
Minhas dicas são: incentive-os a usar fones de ouvido ou, então, mantenha o volume baixo. A outra dica (mais ousada) é: experimente sair com as crianças sem os celulares.
A rede Frankie & Benny's, no Reino Unido, estava fazendo uma promoção interessante antes da pandemia. O restaurante dava pratos gratuitos a crianças quando os pais aceitavam ficar sem celulares no jantar.
Num primeiro momento, todos acharam esquisito, mas após dois meses, várias famílias se acostumaram ao "novo" hábito.
Até a próxima!

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Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

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