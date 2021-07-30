Controle o som dos celulares, computadores e tablets em ambientes públicos

O chato é quando o volume dos aparelhos eletrônicos estão tão altos que incomodam todos ao redor Crédito: FaustFoto / Freepik

É comum a gente ir almoçar ou jantar em um restaurante ou em algum lugar público e ter ao lado uma mesa com uma família. Geralmente as crianças ou adolescentes estão com tablets ou celulares para se entreterem. Até aí, tudo bem.

O chato é quando o volume dos aparelhos eletrônicos estão tão altos que incomodam todos ao redor. Você já passou por isso? Eu tenho netos e sei como é essa situação.

Veja bem, não podemos evitar que as crianças e adolescentes tenham acesso aos meios digitais porque essa é uma das características dessa geração. Mas, para tudo é preciso equilíbrio.

Minhas dicas são: incentive-os a usar fones de ouvido ou, então, mantenha o volume baixo. A outra dica (mais ousada) é: experimente sair com as crianças sem os celulares.

A rede Frankie & Benny's, no Reino Unido, estava fazendo uma promoção interessante antes da pandemia. O restaurante dava pratos gratuitos a crianças quando os pais aceitavam ficar sem celulares no jantar.

Num primeiro momento, todos acharam esquisito, mas após dois meses, várias famílias se acostumaram ao "novo" hábito.