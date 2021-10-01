Desenvolva o seu charme e faça o maior sucesso

A beleza física é secundária quando comparada a um sorriso marcante e uma atitude de personalidade Crédito: Pixabay

Conhece uma pessoa que não é linda, não se veste com roupas caras, não se preocupa, excessivamente, com o corpo e, mesmo assim, faz o maior sucesso?

Pois é, esse algo a mais se chama charme, o famoso “borogodó”.

Há algum tempo escrevi algo sobre isso. Era mais ou menos assim:

Uma pessoa com charme é generosa e facilmente acessível, está de bem com a vida, é espontânea, demonstra interesse pelos outros, conhece seus pontos fortes e sabe explorá-los, sai na frente.

A beleza física é secundária quando comparada a um sorriso marcante e uma atitude de personalidade.

A pessoa possui um diferencial, um “algo a mais” que se chama: charme.

Dizem que o charme é uma espécie de encanto, quando se tem, não precisa de mais nada; se não o tem, todo o resto não serve para muita coisa.