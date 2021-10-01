Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Autoestima

Desenvolva o seu charme e faça o maior sucesso

Dizem que o charme é uma espécie de encanto, quando se tem, não precisa de mais nada

Publicado em 01 de Outubro de 2021 às 08:19

Públicado em 

01 out 2021 às 08:19
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

Sorriso, smilley
A beleza física é secundária quando comparada a um sorriso marcante e uma atitude de personalidade Crédito: Pixabay
Conhece uma pessoa que não é linda, não se veste com roupas caras, não se preocupa, excessivamente, com o corpo e, mesmo assim, faz o maior sucesso?
Pois é, esse algo a mais se chama charme, o famoso “borogodó”.
Há algum tempo escrevi algo sobre isso. Era mais ou menos assim:
Uma pessoa com charme é generosa e facilmente acessível, está de bem com a vida, é espontânea, demonstra interesse pelos outros, conhece seus pontos fortes e sabe explorá-los, sai na frente.
A beleza física é secundária quando comparada a um sorriso marcante e uma atitude de personalidade.
A pessoa possui um diferencial, um “algo a mais” que se chama: charme.
Dizem que o charme é uma espécie de encanto, quando se tem, não precisa de mais nada; se não o tem, todo o resto não serve para muita coisa.
Até a proxima!

Veja Também

Saindo só: uma série de dicas para perder o medo

Você sabe entrar e sair bem das situações?

O presente que marca

Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

Tópicos Relacionados

Comportamento
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha de 2022
As sombras de Lula e Jair nas eleições de 2026 estão em aberto
Solenidade na Assembleia Legislativa do ES no século XIX
O deputado capixaba que era “imoral” (mas ele tinha razão)
Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados