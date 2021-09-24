Saindo só: uma série de dicas para perder o medo

No bar, escolha um lugar discreto, com uma boa vista, isso irá distraí-la (o) Crédito: Pixabay

Quando não tiver companhia ou, preferir somente a sua: vá sozinha ou sozinho! Não se intimide ao sair sozinha (o). Para um almoço, café, drink, cinema, passeio, festa. O importante é não deixar que a oportunidade passe e a gente fique.

Seja qual for a ocasião, mantenha a postura confiante e o semblante sereno e tranquilo.

No restaurante, dirija-se ao maitre ou ao garçom e solicite um lugar. Já em um bar, escolha um lugar discreto, com uma boa vista, isso irá distraí-la (o). Nada de ficar no meio do salão, nem no senta e levanta para cumprimentar os conhecidos. Deixe que eles venham até você.

Em festas espere ser apresentada e, em seguida puxe conversa e seja agradável. Quando o evento for do tipo coquetel, muito usado em lançamento de produtos, exposições de arte, não fique plantada (o) que nem uma orquídea. Circule!

Ao viajar sozinha (o), procure informações sobre os costumes do lugar de destino para garantir sua segurança e o seu bem estar.

Diz o ditado: “antes só, do que mal acompanhada”. Aproveite a vida. Seja a sua melhor companhia.