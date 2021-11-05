Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cotidiano

Sunset beneficente: uma ótima forma de reunir pessoas

Há tempo estamos acostumados com eventos beneficentes. Festas, desfiles, chás… eventos onde, geralmente, com as doações, são pagos os custos e o restante é entregue para a caridade

Públicado em 

05 nov 2021 às 15:44
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

Festa sunset
Muitas vezes as pessoas querem receber amigos e reunir um grupo mas ficam à espera de um motivo, taí uma ótima chance Crédito: Freepik
Um sunset beneficente é uma ótima ideia. Encontro de pessoas, confraternização, boa comida, alegria e um show intimista maravilhoso. Assim foi o evento para o qual fui convidada. As pessoas recebiam o convite por WhatsApp e, em seguida, confirmavam com a anfitriã e, depositavam uma pequena quantia (relativa a uma conta de um happy hour ou, se quisesse, o convidado poderia fazer uma doação maior mesmo que não pudesse comparecer, aproveitava a oportunidade).
Eu adorei a ideia e o encontro. Muitas vezes as pessoas querem receber amigos e reunir um grupo mas ficam à espera de um motivo, taí uma ótima chance!
Há tempo estamos acostumados com eventos beneficentes. Festas, desfiles, chás… eventos onde, geralmente, com as doações, são pagos os custos e o restante é entregue para a caridade.
Neste caso estou falando sobre eventos que são bancados cem por cento pelos donos da festa, está é a novidade.
Aniversários, reuniões e até mesmo alguns casamentos já estão entrando nesse propósito, ajudar ao próximo.
Eu acredito que esse tipo de evento tenha forte tendência ao crescimento.
Até a próxima!

Veja Também

O bom humor e a leveza conectam positivamente

Quais os critérios para organizar uma lista de casamento?

Não tenha medo de expor o seu pensamento

Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

Tópicos Relacionados

Comportamento Fique bem
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ferraço, Pazolini e Helder: o que a política separou, a fé unirá
Imagem de destaque
E tudo pode se acabar de novo em uma triste pizza
Imagem de destaque
Empresário vai a júri no ES por morte de esposa em acidente de lancha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados