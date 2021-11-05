Sunset beneficente: uma ótima forma de reunir pessoas

Muitas vezes as pessoas querem receber amigos e reunir um grupo mas ficam à espera de um motivo, taí uma ótima chance Crédito: Freepik

Um sunset beneficente é uma ótima ideia. Encontro de pessoas, confraternização, boa comida, alegria e um show intimista maravilhoso. Assim foi o evento para o qual fui convidada. As pessoas recebiam o convite por WhatsApp e, em seguida, confirmavam com a anfitriã e, depositavam uma pequena quantia (relativa a uma conta de um happy hour ou, se quisesse, o convidado poderia fazer uma doação maior mesmo que não pudesse comparecer, aproveitava a oportunidade).

Eu adorei a ideia e o encontro. Muitas vezes as pessoas querem receber amigos e reunir um grupo mas ficam à espera de um motivo, taí uma ótima chance!

Há tempo estamos acostumados com eventos beneficentes. Festas, desfiles, chás… eventos onde, geralmente, com as doações, são pagos os custos e o restante é entregue para a caridade.

Neste caso estou falando sobre eventos que são bancados cem por cento pelos donos da festa, está é a novidade.

Aniversários, reuniões e até mesmo alguns casamentos já estão entrando nesse propósito, ajudar ao próximo.

Eu acredito que esse tipo de evento tenha forte tendência ao crescimento.