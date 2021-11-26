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Para ser lembrado

Final de ano: veja dicas para arrasar no amigo secreto

Qualquer que seja o modelo escolhido, o importante é que todos ganhem uma lembrança. Se tiver alguma dúvida, compre um presente neutro que sirva para homem e mulher

Públicado em 

26 nov 2021 às 15:19
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

Mulher com presente
Mulher com presente Crédito: Yeko Photo Studio/ Freepik
Não caia na mesmice. Há várias formas de trocar presente com seu amigo secreto. Veja algumas:
Amigo plantas: já pensou em dar orquídeas, flores ou plantas como presente? Com a pandemia, mais pessoas começaram a cuidar de plantas em casa e como muitas são duradouras, o presente fica sempre lembrado o ano inteiro na casa de quem o recebeu.
Amigo artista: neste caso, o presente não precisa ser comprado. Crie algo que você possa fazer para agradar seu amigo. Grave em um pendrive um set list das músicas que ele ama, ou aquele filme que ele quer tanto ver. Pinte um quadro, faça um desenho ou prepare a receita daquela torta deliciosa e dê de presente.
Amigo advinho: é o amigo secreto tradicional, porém a pessoa precisa adivinhar quem o sorteou. Para isso, ela fecha os olhos enquanto seu amigo secreto levanta a mão para todos o identificarem. Em seguida, vem as perguntas: “É homem? É baixo? … até acertar.
Abraço secreto: primeiro é escolhida uma categoria de presentes como livro, vinho, chinelos. Não precisa embrulhar. No dia da festa, o presente é trocado com quem for cumprimentá-lo. A cada cumprimento, uma troca é feita. Por isso, é importante escolher bem a ordem dos abraços.
Qualquer que seja o modelo escolhido, o importante é que todos ganhem uma lembrança. Se tiver alguma dúvida, compre um presente neutro que sirva para homem e mulher.
Até a próxima!

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Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

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