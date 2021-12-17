Duas pessoas morrem após carro bater em poste na Fernando Ferrari, em Vitória

Duas pessoas morrem e outras quatro ficam feridas após carro bater em poste Crédito: Reprodução redes sociais / Vinicius Zagoto

Um acidente ocorrido na madrugada desta sexta-feira (17) deixou dois mortos e quatro feridos na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória

Segundo informações da Polícia Militar, o motorista do veículo, identificado como Diego Ferreira do Nascimento, 26 anos, conduzia um Chevrolet Meriva quando teria perdido o controle do carro após passar pela Ponte da Passagem, sentido Serra, e terminou colidindo com um poste. Layla Costa, 19 anos, que estava ao lado de Diego, também morreu no acidente.

O trânsito, no sentido Serra, ficou lento, com duas das três faixas interditadas, e foi totalmente liberado por volta das 6h30. O Corpo de Bombeiros e a perícia da Policia Civil estiveram no local.

SEM CINTO

Segundo o tenente Peçanha, do Corpo de Bombeiros, os seis ocupantes do veículo estavam sem o cinto de segurança. As outras quatro pessoas que sobreviveram estavam no banco traseiro, sendo uma mulher e três homens.

Ainda de acordo com o tenente Peçanha, a suspeita é de que todos os seis ocupantes tiveram traumatismo craniano.

Diego Ferreira do Nascimento, 26 anos, e Layla Costa, 19 anos Crédito: Reprodução redes sociais

MORADOR RELATA ENVOLVIMENTO DE MAIS CARROS

Um morador relatou à A Gazeta, no local da colisão, que outros veículos podem ter se envolvido no acidente. Ele conta que fez dois acionamentos, um às 3h58, para o 190, enquanto a namorada ligava para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros.

O outro acionamento do morador foi novamente para o 190, às 4h05, para evidenciar que os outros carros estavam deixando o local sem a chegada das autoridades.

“Eu estava tentando contato com a PM e não imaginei que os outros carros iriam sair do local. O Volkswagen/Gol vermelho parou mais à frente. O prata (modelo não identificado) ficou com uma avaria na parte dianteira direita na altura do para-choque”, disse.

“O veículo Volkswagen/Gol vermelho, na fuga, entrou na rua do Shopping dos Colchões, a primeira à direita após o acidente, na contramão. O veículo prata entrou na rua do posto BR sentido bairro Jardim da Penha”, relembrou.

O morador relatou ainda que aguarda o retorno da Polícia Civil para prestar depoimento.

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INVESTIGAÇÃO

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o fato está sendo investigado na Delegacia Especializada em Delitos de Trânsito (DDT) e, para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada.

A Gazeta questionou a corporação sobre o possível envolvimento de outros carros, como relatado pelo morador à reportagem no local. A Polícia Civil respondeu o questionamento com a seguinte nota:

"Todo acidente com vítima fatal é investigado. A DTT está apurando as circunstâncias do acidente. Não há outras informações que possam ser divulgadas, no momento."

Também por nota, a Polícia Militar informou que uma testemunha relatou que o carro envolvido no fato perdeu o controle devido à alta velocidade e acabou chocando-se contra o poste. Segundo a corporação, no boletim da PM não há informações sobre outros veículos.