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Sul do ES

Carro capota e motorista fica ferido em acidente em Cachoeiro

Testemunhas relataram à PM que condutor teria perdido o controle da direção do Ford Fiesta antes de o veículo capotar na manhã desta segunda-feira (13)
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

13 dez 2021 às 15:48

Publicado em 13 de Dezembro de 2021 às 15:48

Um motorista ficou ferido após capotar com o carro por volta das 11h desta segunda-feira (13), na Rodovia do Valão, no bairro Teixeira Leite, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Ele estava sozinho no veículo e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
Carro capota em Cachoeiro de Itapemirim e deixa uma pessoa ferida
Carro capotou em acidente na Rodovia do Valão, em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Bruna Hemerly
Segundo boletim de ocorrências da Polícia Militar, testemunhas relataram aos policiais que, após o acidente, o condutor conseguiu sair do Ford Fiesta sozinho, mas ficou caído na via, com ferimentos na cabeça. A vítima também apresentava muitas escoriações no corpo.
Ainda de acordo com os relatos, o motorista teria perdido o controle da direção do Ford Fiesta antes de o veículo capotar.
Com informações de Bruna Hemerly, da TV Gazeta

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