Carro capota e motorista fica ferido em acidente em Cachoeiro

Um motorista ficou ferido após capotar com o carro por volta das 11h desta segunda-feira (13), na Rodovia do Valão, no bairro Teixeira Leite, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Ele estava sozinho no veículo e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
Segundo boletim de ocorrências da Polícia Militar, testemunhas relataram aos policiais que, após o acidente, o condutor conseguiu sair do Ford Fiesta sozinho, mas ficou caído na via, com ferimentos na cabeça. A vítima também apresentava muitas escoriações no corpo.
Ainda de acordo com os relatos, o motorista teria perdido o controle da direção do Ford Fiesta antes de o veículo capotar.
Com informações de Bruna Hemerly, da TV Gazeta