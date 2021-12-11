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Tragédia

Acidente na BR deixa um morto e três feridos em Cachoeiro de Itapemirim

Jovem de 18 anos morreu no local. Equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para realizar o resgate das demais vítimas que, depois, foram levadas para hospital
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

11 dez 2021 às 18:41

Publicado em 11 de Dezembro de 2021 às 18:41

Atualização

11/12/2021 - 7:21
Após a publicação desta matéria, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que uma das vítimas era uma jovem de 18 anos, que morreu no local. O texto foi atualizado. 
Uma jovem de 18 anos morreu e outras três pessoas ficaram feridas após um acidente na BR 482, na tarde deste sábado (11), no trecho próximo ao distrito de Pacotuba, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo as informações do Corpo de Bombeiros do município, o carro com as vítimas perdeu o controle e capotou.
Acidente deixa uma pessoa morta e três feridas na BR 482, em Cachoeiro de Itapemirim
O Corpo de Bombeiros de Cachoeiro foi acionado para atender a ocorrência Crédito: Corpo de Bombeiros/Divulgação
Em nota, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o motorista perdeu o controle do carro - um Agile vermelho -, cruzou a pista, colidiu com um mourão (estaca de madeira) e tombou.  "O condutor e duas passageiras foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Mas a terceira passageira, de 18 anos, faleceu no local."
A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para realizar os primeiros socorros das vítimas, por volta de 13h40. O motorista e as outras duas passageiras  socorridas, segundo a corporação,  tiveram ferimentos leves. 
 O Samu também esteve no local e, após o resgate, as vítimas foram levadas para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, onde receberam cuidados médicos.

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