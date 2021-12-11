Acidente na BR deixa um morto e três feridos em Cachoeiro de Itapemirim

Atualização
11/12/2021 - 7:21
Após a publicação desta matéria, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que uma das vítimas era uma jovem de 18 anos, que morreu no local. O texto foi atualizado.
Uma jovem de 18 anos morreu e outras três pessoas ficaram feridas após um acidente na BR 482, na tarde deste sábado (11), no trecho próximo ao distrito de Pacotuba, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo as informações do Corpo de Bombeiros do município, o carro com as vítimas perdeu o controle e capotou.
Em nota, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o motorista perdeu o controle do carro - um Agile vermelho -, cruzou a pista, colidiu com um mourão (estaca de madeira) e tombou. "O condutor e duas passageiras foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Mas a terceira passageira, de 18 anos, faleceu no local."
A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para realizar os primeiros socorros das vítimas, por volta de 13h40. O motorista e as outras duas passageiras socorridas, segundo a corporação, tiveram ferimentos leves.
O Samu também esteve no local e, após o resgate, as vítimas foram levadas para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, onde receberam cuidados médicos.